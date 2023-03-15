“موعد بداية الدراسة ” دوام المدارس في رمضان 2023-1444 جميع المناطق.. “وزارة التعليم” تُوضح

خلال الساعات القلائل المُنصرمة أصدرت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية العديد من البيانات العاجلة والرسمية بشأن طبيعة الدراسة في رمضان 1444، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، ونُخصص لكم عبر “نجوم مصرية” هذا التقرير لتوضيح تفاصيل موعد دوام المدارس في رمضان 2023-1444.

قرارات وزارة التعليم بشأن طبيعة الدراسة في رمضان

بحلول يوم الثلاثاء “الثاني والعشرين” 22 من شهر شعبان 1444 هـ المُوافق 15 مارس/آذار 2023 مـ قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بإصدار عِدة تنبيهات بشأن طبيعة الدراسة في رمضان 1444، وذلك حيث تتمثل تِلك القرارات في:

طبيعة الدراسة في رمضان هل حضوري أم عن بُعد.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس.

موعد بداية الدوام الدراسي في رمضان.

الإعلان عن ساعات العمل الرسمية في رمضان 1444.

وُنوضح لكم تِلك النقاط تفصيلاً أدناه.

“التعليم”.. الدراسة في رمضان 2023 حضوري

وفقاً للقرارات المُعلن عنها من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية كان هُناك حالة من الترقب الشديد بشأن طبيعة الدراسة في الشهر الكريم، ولذلك أوضحت “التعليم” أن الدراسة في رمضان حضوري وليست عن بُعد كما، وذلك حيث انتشرت العديد من الأخبار التي تم تداولها عبر مِنصات التواصل الاجتماعي.

موعد عطلة عيد الفطر في رمضان 1444 للمدارس

من جانبها أشارت “وزارة التعليم” السعودية في بيان صادر أن موعد إجازة عيد الفطر في رمضان للمدارس سوف يحصل عليها الطُلاب بنهاية الدوام الدراسي يوم الخميس بتاريخ 22/9/1444 هـ، وتم التوضيح على أن نهاية عطلة عيد الفطر 2023 سوف تنتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 05/10/1444 هـ، وتاريخ عودة الدراسة سوف يكون يوم الأربعاء 06/10/1444 هـ.

ساعات العمل في رمضان 2023-1444

وفي الأخير ووفقاً لتِلك القرارات المُعلن عنها، أوضحت “وزارة التعليم” رسمياً أن ساعات العمل في رمضان سوف تكون 5 ساعات يومياً بحد أقصى، وسوف يبدأ الدوام من تمام الساعة 10:00 سباحاً، وسوف ينتهي الدوام الدراسي الساعة 03:00 عصراً.

دوام المدارس في رمضان 2023

بالتزامن مع الإعلان عن تِلك القرارات أوضحت “وزارة التعليم” مواعيد بداية الدراسة في رمضان لجميع المراحل التعليمية وبكافة المناطق التعليمية، وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً أدناه:

دوام المدارس في الرياض في رمضان يبدأ الساعة الـ 09:00 صباحاً.

بداية الدراسة في رمضان في حائل تكون من الساعة الـ 10:00 صباحاً.

يبدأ الدوام الدراسي في رمضان في المدينة الحصة الأولى “للبنين” الساعة الـ 09:45 صباحاً.

بداية الدراسة في رمضان في المدينة الحصة الأولى “للبنات” الساعة الـ 09:30 صباحاً.

بعض المناطق لم تُحدد حتى الآن وسوف نُوافيكم حال تم الإعلان عنها رسمياً.