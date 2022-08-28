دوام المدارس في السعودية 1444 – 2022 وخطة مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن

اليوم الأحد 1 صفر 1444 هـ المُوافق 28 أغسطس 2022 هو موعد عودة الدراسة في السعودية، وبالكاد هُناك العديد من الأمور التي قد يتساءل عنها الطُلاب والطالبات وجميع أولياء الأمور بالإضافة إلى الكوادر التعليمية، وضمن أهم تلك التساؤلات متى دوام المدارس الحكومية ووقت دوام المدارس الصباحي، ولذلك سوف نتطرق للحديث عبر هذا التقرير للحديث عن كافة التفاصيل المُتعلقة بـ”دوام المدارس في السعودية 1444 – 2022″.

تفاصيل دوام مدارس الابتدائي في السعودية 1444

من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 1444 للابتدائي في جميع المدارس وكافة المراحل، وتم توضيح الأمر أن الفصل الدراسي الواحد سوف يكون شاملاً لـ13 أسبوع دراسي، أما عند عدد الحصص الدراسية فسوف يبلغ عددها 198 حصة دراسية للابتدائي، وللنشاط الدراسي تم تخصيص 15 حصة من مجموع الحصص الدراسية، أما عن عدد المواد “المناهج” التعليمية للمرحلة الابتدائية فقد قامت “التعليم” السعودية بتصنيفها كالآتي:

يبلغ عدد مواد الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي 9 مواد دراسية.

يبلغ عدد مواد الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 11 مادة دراسية.

الساعة كم دوام المدارس في السعودية 1444؟

حددت وزارة “التعليم” بالمملكة العربية السعودية وقت دوام المدارس الصباحي في السعودية للمرحلة الابتدائية والذي سوف يكون من الساعة الـ07:00 صباحاً في كافة المدارس سواء المدارس الأهلية أو الحكومية، وللحديث عن دوام المدارس في السعودية 1444 للابتدائي بالمدارس الخاصة فسوف تكون بدءً من الساعة الـ09:00 صباحاً.

التقويم الدراسي للابتدائي في السعودية 1444

أقرت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل 2022 – 1444 لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وسوف نُوضح لكم التقويم الدراسي للابتدائي في السعودية عبر الجدول التالي:

خطة مدارس تحفيظ القرآن الكريم 2022 – 1444

الجدول التالي أدناه سوف يُوضح لكم تفصيلاً خطة مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية كما أقرتها “وزارة التعليم”، وذلك كان بالتزامن مع الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل:

خطة مدارس التعليم العام

وعلى هذا السياق أيضاً سوف نُسلط الضوء على خطة مدارس التعليم العام في السعودية، وذلك لكافة الطُلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية مروراً بالمتوسطة وصولاً للمرحلة الثانوية:

ما هي أوقات الحصص الفصل الأول 1444 في السعودية؟

كما ذكرنا أعلاه أن أوقات الحصص في السعودية للمدارس الأهلية سوف تبدأ من تمام الساعة “التاسعة صباحاً” وسوف تبدأ الحصص الدراسية في المدارس الخاصة من تمام الساعة “التاسعة صباحاً”، ومن جِهة أخرى فقد وضعت “التعليم” دقيقة واحدة 60 ثانية واعتبارها الفاصل الزمني بين الحصص وبعضها، بالإضافة إلى تخصيص وقت الصلاة وهو 8 دقائق، وسوف نُوضح لكم أوقات الحصص تفصيلاً أدناه: