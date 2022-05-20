عاجل “التعليم السعودية” تقديم موعد الدوام الصباحي بالمدارس في بعض المناطق لارتفاع درجات الحرارة بدءً من يوم الأحد

خلال الأيام القلائل الماضية كان هُناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية وتداولت العديد من الأخبار حول إجراء تعديلات بموعد دوام المدارس، وخاصة بعدما تم الإعلان من قِبل “الوطني للأرصاد” بتنبيهات وجود غُبار كثيف على مناطق عِدة، واليوم وفي خبر عاجل من وزارة التعليم السعودية تم الإعلان عن تقديم موعد الدوام الصباحي بالمدارس في بعض المناطق لارتفاع درجات الحرارة، ولذلك تساءل العديد من المُواطنين بالمملكة “متى الدوام الصباحي للمدارس”.. والسطور التالية تُجيب على ذلك تفصيلاً.

تقديم موعد الدوام الصباحي بمدارس الخرج

اليوم الجُمعة 20 مايو 2022 مـ المُوافق 19 شوال 1443 هـ أعلنت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية أنه تم إجراء بعض التعديلات على موعد بداية الدوام الصباحي بمدارس “الخرج” نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث تم تقديم موعد الدوام الصباحي وفقاً للتفاصيل الآتي:

سوف يبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:15 صباحاً.

موعد بداية الحصة الأولى تكون في تمام الساعة 06:30 صباحاً.

سوف يتم العمل بهذا الإعلان بدءً من يوم الأحد 21 شوال 1443 هـ المُوافق 22 مايو 2022 مـ.

ردود أفعال المُواطنين حول إعلان وزارة التعليم بتقديم موعد الدوام الصباحي

قُبيل الإعلان عن تقديم موعد بداية الدوام الصباحي بالمدارس والإجابة على سؤال “حضور المدارس الساعة كم”، حدث تفاعل كبير من رُواد موقع التواصل الاجتماعي Twitter مع قرار وزارة التعليم حول تعديل موعد بداية دوام الدراسة بمدارس الخرج، وطالب نُشطاء موقع تويتر أن يتم تعميم هذا القرار في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.