دوام القطاع الخاص في رمضان 2023 “الموارد البشرية” تُوضح

خلال الأيام القلائل المُنصرمة تم تداول العديد من الأخبار بشأن ساعات العمل في رمضان، وذلك فضلاً عن الشائعات التي تم تداولها بخصوص “زيادة أيام العطلة الأسبوعية”، حتى تم إزاحة الستار حول هذا الأمر ووصفه بـ”حديث مجالس” ولا يوجد أي أساس من الصِحة لتِلك الأخبار، وفي الأخير تم الإعلان من قِبل “الموارد البشرية” عن موعد ساعات العمل في الشهر الكريم، ولذلك سوف نُوضح لكم كافة التفاصيل عن دوام القطاع الخاص في رمضان 2023.

“الموارد البشرية” تُحدد ساعات العمل في رمضان

أعلنت اليوم “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية ساعات العمل في رمضان وفقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية، وقد أشارت اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 مـ المُوافق 22 شعبان 1444 هـ إلى أنه يحق للجِهات الحكومية تعديل ساعات العمل اليومية وفقاً لمُتطلبات العمل وتماشياً مع أوقات الذروة والازدحام.

متى الدوام في رمضان؟

بعد أن تم الإعلان رسمياً من قِبل “وزارة الموارد البشرية” عن ساعات العمل تم تحديد الأوقات تفصيلاً في خلال شهر رمضان المبارك، وتم الإشارة إلى أن ساعات العمل سوف تكون يومياً 5 ساعات، وسوف يبدأ دوام القطاع الخاص في رمضان 1444 من الساعة 10:00 صباحاً وسوف ينتهي بحلول الساعة الـ 03:00 عصراً.