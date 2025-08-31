دلّه النخيل.. أول مستشفى سعودي تحصل على اعتماد الهيئة الدولية لقياس نتائج الرعاية الصحية (ICHOM) في اختصاص الحمل والولادة

أصبحت مستشفى دلّه النخيل أول مستشفى سعودي تحصل على اعتماد الهيئة الدولية لقياس نتائج الرعاية الصحية (ICHOM)، لتكون المستشفى الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية تطبق معايير المقياس في تخصص الحمل والولادة، فيما تواصل شركة دلّه الصحية في مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التفوق السعودي عالميا في خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت شركة دلّه الصحية على حرصها الدائم لدعم توجه المملكة نحو بناء منظومة رعاية صحية قائمة على النتيجة النهائية أو المخرجات، وهذا ما أشاد به الاعتماد الدولي، حيث حققت مستشفى دلّه درجة التزام بلغت 100% من معايير (ICHOM)، وهو ما يدلل على التزام إدارة دلّه الصحية بتطبيق أعلى المعايير العالمية لجودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى.

شهادة من المرضى أنفسهم

الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه دلّه النخيل، يأتي كشهادة من المرضى أنفسهم على جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها، فهو بمثابة تقدير لنجاح المستشفى في تطبيق منهجية قياس مخرجات الرعاية الصحية المبلغة من المرضى (PROMs)، وهي بمثابة أداة عالمية تجعل المرضى قادرين على تقييم نتائج الرعاية بذاتهم.

يشار إلى أن هذا الاعتماد الدولي، هو المرجعية الأولى عالميا لمعايير الرعاية الصحية المبنية على القيمة (VBHC)، وهذا يعني أن دلّه النخيل طبقت معايير دولية ركزت على ما يهم المرضى أثناء رحلتهم العلاجية.

ويعتبر هذا الإنجاز إضافة نوعية كبيرة تعزز من مكانة مستشفى دلّه النخيل داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الصحي التي تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الخدمات التي تقدمها إلى المرضى.

مستشفى دلّه تحقق 3 أشرطة في تقييم News Week الأمريكية

وحصلت مستشفى دلّه النخيل مؤخرا على أعلى مستوى من التقييم (3 أشرطة) في تقييم مجلة “news week” الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة statista، كما أنها حصلت على جائزة التميز من مجلس الضمان الصحي في تبني استراتيجية قياس مخرجات الرعاية التي يتم تبليغها من المرضى.

وتقدم دلّه خدماتها إلى نحو ثلاثة ملايين مراجع سنويا عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، كما أنها تهتم بتقديم الرعاية الطبية المنزلية، وهي تعمل على تقديم خدماتها وفقا لأعلى المعايير المهنية والإنسانية.