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دليل التنقل في الحج من هيئة النقل السعودية

محمد صفوت

الهيئة العامة للنقل السعودي أطلقت عبر حسابها في موقع تويتر الدليل الخاص بالتنقل في الحج، وجاء ذلك من أجل أن تقوم بتقديم رعاية متكاملة من كافة النواحي لضيوف بيت الله الحرام أثناء موسم الحج الحالي.

هيئة النقل العام السعودية تصدر دليلاً للتنقل للحجاج

يأتي هذا الدليل الخاص بالتنقل في إطار حرص الهيئة على أن توفر كافة الظروف التي توفر راحة الحجاج خلال فريضة الحج، والحرص على سلامتهم وتأمينهم خاصة في وسائل النقل.

تعليمات الهيئة العامة للنقل السعودي

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الدليل يحتوي على عدد من التعليمات الخاصة باستخدام وسائل النقل كالحافلات وقطار المشاعر وقطار الحرمين السريع، وتأتي التعليمات الخاصة بقطار المشاعر وقطار الحرمين السريع على النحو التالي:

  • أولاً، قبل الصعود إلى القطار، عليك التأكد بأن القطار قد توقف بشكل كامل، وأن الأبواب قد تم فتحها تماماً.
  • ممنوع منعاً باتاً التدخين داخل القطارات.
  • أثناء عمليات الصعود والنزول، التزم بالانتظام والهدوء، وذلك منعاً لأي عمليات دافع أو تزاحم.
  • كبار السن وذوي الإعاقة لهم الأولوية في الصعود والنزول، كما ينبغي عليك أن تلتزم بالمقعد طوال فترة الرحلة.
  • الالتزام بحسن التعامل مع مقدمي الخدمة وكذلك باقي الركاب.

تعليمات الهيئة العامة للنقل السعودي

تعليمات استخدام الحافلات في الحج

طالبت الهيئة العامة للنقل المنشأة الخاصة بالحافلات بأن تتأكد من توفر متطلبات السلامة، مثل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، وحقيبة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المكابح، وأنه لا يوجد أي تسريب أو خلل في سوائل الحافلة.

دليل التنقل في الحج من هيئة النقل السعودية

كما نبهت الهيئة على أن عمليات الإنزال والصعود تكون الأولوية فيها لذوي الإعاقة وكبار السن، ونبهت أيضاً على أن نظام التكييف الخاص بالحافلة يعمل بكفاءة.

في النهاية نود أن نهنئ كافة زوار موقع نجوم مصرية بعيد الأضحى المبارك، متمنيين لكم أن يعود عليكم بالخير واليمن والبركات.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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