دليل التنقل في الحج من هيئة النقل السعودية

الهيئة العامة للنقل السعودي أطلقت عبر حسابها في موقع تويتر الدليل الخاص بالتنقل في الحج، وجاء ذلك من أجل أن تقوم بتقديم رعاية متكاملة من كافة النواحي لضيوف بيت الله الحرام أثناء موسم الحج الحالي.

يأتي هذا الدليل الخاص بالتنقل في إطار حرص الهيئة على أن توفر كافة الظروف التي توفر راحة الحجاج خلال فريضة الحج، والحرص على سلامتهم وتأمينهم خاصة في وسائل النقل.

الدليل يحتوي على عدد من التعليمات الخاصة باستخدام وسائل النقل كالحافلات وقطار المشاعر وقطار الحرمين السريع، وتأتي التعليمات الخاصة بقطار المشاعر وقطار الحرمين السريع على النحو التالي:

أولاً، قبل الصعود إلى القطار، عليك التأكد بأن القطار قد توقف بشكل كامل، وأن الأبواب قد تم فتحها تماماً.

ممنوع منعاً باتاً التدخين داخل القطارات.

أثناء عمليات الصعود والنزول، التزم بالانتظام والهدوء، وذلك منعاً لأي عمليات دافع أو تزاحم.

كبار السن وذوي الإعاقة لهم الأولوية في الصعود والنزول، كما ينبغي عليك أن تلتزم بالمقعد طوال فترة الرحلة.

الالتزام بحسن التعامل مع مقدمي الخدمة وكذلك باقي الركاب.

تعليمات استخدام الحافلات في الحج

#النقل_في_الحج | #الهيئة_العامة_للنقل تطلق دليل التنقل في الحج؛ بهدف تقديم الرعاية المتكاملة لضيوف بيت الله الحرام خلال حج هذا العام.#بسلام_آمنين — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 7, 2022

طالبت الهيئة العامة للنقل المنشأة الخاصة بالحافلات بأن تتأكد من توفر متطلبات السلامة، مثل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، وحقيبة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المكابح، وأنه لا يوجد أي تسريب أو خلل في سوائل الحافلة.

كما نبهت الهيئة على أن عمليات الإنزال والصعود تكون الأولوية فيها لذوي الإعاقة وكبار السن، ونبهت أيضاً على أن نظام التكييف الخاص بالحافلة يعمل بكفاءة.

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