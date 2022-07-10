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دفع غرامة 240 ألف جنيه فى حالة الذبح خارج المجازر بأسوان في أول أيام العيد

آلاء عرفات

قامت لجان التفتيش فى أولى أيام العيد بالقيام بالحملات على جميع الشوارع والمجازر للتأكد من عدم القيام بذبح الأضاحي في الشوارع وتعرضها إلى التلوث من بقايا دماء الحيوانات المذبوحة وقد تم وضع قرار بدفع غرامات تصل إلى 240 ألف جنيه فى حالة تم رصد أي حالة ذبح خارج المجازر.

 الذبح خارج المجازر بأسوان

قرار محافظ أسوان 

فتح مجازر أسوان بالمجان خلال عيد الأضحى - بوابة الأهرام

قرر سيادة المحافظ فى محافظة أسوان بإصدار قرار بمنع الذبح فى الشوارع وكان ذلك بهدف الحد من التلوث الناتج فى البيرة وعدم إنتشار الروائح الكريهة فى الشوارع والتى ينتج عندها تواجد الحشرات الضارة فى الأماكن التى القيام بعملية الذبح بها، والتى لا تتوقف على ذلك فقط بل يؤدى ذلك أيضا إلى انسداد أنابيب الصرف الصحى نتيجة تسريب الدماء الخاصه بالاصحى بها مما يؤدى إلى انسدادها والتعرض إلى مشكلة أكبر بكثير وتكون ناتجة عن تجلط الدم في الأنابيب.

استجابات الحالات لذبح فى المجزر 

نقيب الجزارين يعلن أسعار ذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية | المصري اليوم

تم التأكيد على أنه تم الاستجابة إلى القرار وقامت الكثير من الأسر بالتوجه إلى المجازر والقيام بذبح بداخلها وتجنب الذبح فى الشارع لعدم التعرض إلى المسائلة القانونية أو الغرامة التى تم وضعها لجان التفتيش.

المناطق التي تم استهدافها في حملات التفتيش فى أسوان 

تم القيام بإستهداف عدد من المناطق المعينة  داخل أسوان لتأكد على إتباع القرى المعلن فى الغرامة الاضحى وعدم الذبح فى الشارع وأكثر المناطق المستهدفة هي:

صور.. أسوان تتابع ذبح الأضاحى داخل المجازر العمومية - اليوم السابع

  •  تم البدء من المدينة الصناعية فى أولى حملات التفتيش.
  • المنطقة القديمة.
  •  كذلك اتبعها ميدان المحمودية.
  • السيل الريفي.
  •  ميدان الصداقة الجديدة.
  • ميدان العقاد والرضوانية والشروق.
  •  وكذلك أيضا تم استهداف  طرق وجميع شوارع الحدادين وشوارع السادات و طريق كورنيش النيل.
آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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