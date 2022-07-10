دفع غرامة 240 ألف جنيه فى حالة الذبح خارج المجازر بأسوان في أول أيام العيد
قامت لجان التفتيش فى أولى أيام العيد بالقيام بالحملات على جميع الشوارع والمجازر للتأكد من عدم القيام بذبح الأضاحي في الشوارع وتعرضها إلى التلوث من بقايا دماء الحيوانات المذبوحة وقد تم وضع قرار بدفع غرامات تصل إلى 240 ألف جنيه فى حالة تم رصد أي حالة ذبح خارج المجازر.
قرار محافظ أسوان
قرر سيادة المحافظ فى محافظة أسوان بإصدار قرار بمنع الذبح فى الشوارع وكان ذلك بهدف الحد من التلوث الناتج فى البيرة وعدم إنتشار الروائح الكريهة فى الشوارع والتى ينتج عندها تواجد الحشرات الضارة فى الأماكن التى القيام بعملية الذبح بها، والتى لا تتوقف على ذلك فقط بل يؤدى ذلك أيضا إلى انسداد أنابيب الصرف الصحى نتيجة تسريب الدماء الخاصه بالاصحى بها مما يؤدى إلى انسدادها والتعرض إلى مشكلة أكبر بكثير وتكون ناتجة عن تجلط الدم في الأنابيب.
استجابات الحالات لذبح فى المجزر
تم التأكيد على أنه تم الاستجابة إلى القرار وقامت الكثير من الأسر بالتوجه إلى المجازر والقيام بذبح بداخلها وتجنب الذبح فى الشارع لعدم التعرض إلى المسائلة القانونية أو الغرامة التى تم وضعها لجان التفتيش.
المناطق التي تم استهدافها في حملات التفتيش فى أسوان
تم القيام بإستهداف عدد من المناطق المعينة داخل أسوان لتأكد على إتباع القرى المعلن فى الغرامة الاضحى وعدم الذبح فى الشارع وأكثر المناطق المستهدفة هي:
- تم البدء من المدينة الصناعية فى أولى حملات التفتيش.
- المنطقة القديمة.
- كذلك اتبعها ميدان المحمودية.
- السيل الريفي.
- ميدان الصداقة الجديدة.
- ميدان العقاد والرضوانية والشروق.
- وكذلك أيضا تم استهداف طرق وجميع شوارع الحدادين وشوارع السادات و طريق كورنيش النيل.