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دفع الملايين في أخر لحظة.. محمد الدريم يكشف هوية الأمير السعودي الذي دفع ما تبقى من المبلغ المخصص لعتق رقبة حازم المطرفي

أسماء صبري

في لفتة إنسانية نبيلة، تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بتسديد المبلغ المتبقي من الدية المقدرة لحازم عبدالله المطرفي، وذلك قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة لشرط التنازل.

- صورة 1 - دفع الملايين في أخر لحظة.. محمد الدريم يكشف هوية الأمير السعودي الذي دفع ما تبقى من المبلغ المخصص لعتق رقبة حازم المطرفي

عتق رقبة حازم المطرفي - مصدر الصورة: تويتر.

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أكد الإعلامي محمد الدريم في تغريدة له عبر منصة “إكس” هذه المبادرة، مشيرًا إلى دور الأمير في تقديم يد العون في هذه اللحظات الحاسمة.

من جهته، أعلن الفنان فايز المالكي في تصريح سابق أنه تم جمع المبلغ المطلوب بفضل مساهمة الأمير وتبرعات العديد من المحسنين أهل الخير، داعيًا الله أن يجازي كل من ساهم وشارك في هذه القضية. وكان المبلغ المطلوب هو 15 مليون ريال قبل أن يخفض إلى 12 مليونًا، بينما كان ينقص 5 ملايين ريال لإكماله.

جدير بالذكر أن والدة الشاب المطرفي قد ظهرت بشكل شخصي في مقطع فيديو سابق، حيث ناشدت المواطنين وأهل الخير بمد يد العون لتجاوز هذه الأزمة.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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