دفع الملايين في أخر لحظة.. محمد الدريم يكشف هوية الأمير السعودي الذي دفع ما تبقى من المبلغ المخصص لعتق رقبة حازم المطرفي

في لفتة إنسانية نبيلة، تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بتسديد المبلغ المتبقي من الدية المقدرة لحازم عبدالله المطرفي، وذلك قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة لشرط التنازل.

عتق رقبة حازم المطرفي - مصدر الصورة: تويتر.

أكد الإعلامي محمد الدريم في تغريدة له عبر منصة “إكس” هذه المبادرة، مشيرًا إلى دور الأمير في تقديم يد العون في هذه اللحظات الحاسمة.

من جهته، أعلن الفنان فايز المالكي في تصريح سابق أنه تم جمع المبلغ المطلوب بفضل مساهمة الأمير وتبرعات العديد من المحسنين أهل الخير، داعيًا الله أن يجازي كل من ساهم وشارك في هذه القضية. وكان المبلغ المطلوب هو 15 مليون ريال قبل أن يخفض إلى 12 مليونًا، بينما كان ينقص 5 ملايين ريال لإكماله.

صاحب السمو الملكي الامير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله

يتكفل بـ دية و عتق رقبة

حازم عبدالله المطرفي

في آخر ساعات قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل

🔸جعلها الله في موازين حسانته🔸#عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفي pic.twitter.com/YwjZ2Z3hfm — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) September 24, 2023

جدير بالذكر أن والدة الشاب المطرفي قد ظهرت بشكل شخصي في مقطع فيديو سابق، حيث ناشدت المواطنين وأهل الخير بمد يد العون لتجاوز هذه الأزمة.