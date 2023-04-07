دفعة رمضان… كم باقي على ايداع حساب المواطن 1444 البرنامج يجيب

يوفر دعم حساب المواطن برنامج مالي للأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية، ويتم حساب المبلغ الذي يتلقاه كل فرد بناءً على عدة عوامل حيث تتراوح قيمة الدعم المالي في برنامج المواطن بين 300 ريال و 1,200 ريال شهرياً لكل أسرة، ويتم تحديد القيمة الفعلية للدعم المالي بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، وقد يختلف المبلغ من شهر لآخر اعتمادًا على تغييرات الظروف الشخصية والاقتصادية للأسرة.

حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاطلاع على قيمة الدعم المالي الذي يتلقونه عن طريق الدخول إلى حسابهم الخاص في الموقع الرسمي للبرنامج أو تطبيقه الجوال، والتحقق من الدفعات الشهرية المتوفرة في حساباتهم.

يمكنك تحديث حساب المواطن باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك عبر الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن الخاص بك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.

انتقل إلى صفحة “تحديث البيانات” وقم بتعبئة النموذج المطلوب.

اختر خيار “تحديث بواسطة رقم الهوية” وأدخل رقم هويتك الوطنية الصحيح.

أدخل البيانات الجديدة التي ترغب في تحديثها، مثل التغييرات في الحالة الاجتماعية أو الدخل الشهري أو عدد أفراد الأسرة.

قد تحتاج إلى إرفاق بعض المستندات الرسمية كدليل على التغييرات التي تقوم بها، مثل عقد الزواج أو شهادة الوفاة أو إشعارات التغيير في الدخل.

انقر على زر “تحديث البيانات” لإرسال النموذج وتحديث حسابك.

يجب عليك التأكد من أن جميع المعلومات التي تم إدخالها صحيحة ومطابقة للواقع، حتى تتمكن من الحصول على الدعم المالي الذي يناسب حالتك الحالية. وفي حال وجود أي مشاكل أو استفسارات، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء لحساب المواطن عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني الموضحين على الموقع الرسمي.

شروط حساب المواطن للمتزوج

حساب المواطن هو برنامج دعم مالي يقدمه الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللتسجيل في البرنامج يجب توافر بعض الشروط، وفيما يلي شروط حساب المواطن للمتزوج:

يجب أن يكون الشخص مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص متزوجًا ولديه زوجة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يقوم الزوج والزوجة بتحديث بياناتهما في نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يتم توثيق عقد الزواج وتسجيله في السجل المدني.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأقصى المحدد للدعم المالي.

والجدير بالذكر وأنه على المواطن المستفيد من البرنامج الالتزام بتحديث بياناته كل فترة زمنية، وإذا تم الكشف عن أي تزوير في البيانات أو احتيال، يتم إيقاف صرف الدعم المالي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.