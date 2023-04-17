دعم 5 ملايين ريال للفائزين.. وزارة الثقافة تعلن تفاصيل مسابقة المهارات الثقافية

تعتبر المسابقات الثقافية من الأدوات التعليمية الشائعة التى تساعد الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرتهم العقلية من ناحية البحث والتحليل والتفكير النقدي البناء. لذا تحرص وزارة الثقافة في المملكة على تسليط الضوء على الكفاءات التي لديها القدرة على بناء مستقبل حافل بالفنون والمعرفة. ومن خلال السطور التالية نرصد لكم جميع تفاصيل مسابقة المهارات الثقافية والجوائز المالية المرصودة للفائزين.

مسابقة المهارات الثقافية

كشفت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، حيث من المقرر اشتمال المسابقة على ست مسارات ثقافية في مختلف الفنون والمجالات. وجدير بالذكر أن الوزارة كشفت عن 8 محطات بارزة ستساعد الطلاب والطالبات المشاركين على بناء مهارات ومواهب جديدة.

ومن الأهداف الشائعة لمسابقة المهارات الثقافية تعليم الطلاب كيفية التعامل مع التحديات والضغوط وتعزيز قدرتهم على البحث والاستكشاف والتعلم.

جوائز مسابقة المهارات

وأشارت وزارة الثقافة خلال تغريدة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مجموع الجوائز المالية المرصودة للفائزين، حيث أكدت الوزارة على تقديم دعم مادي للفائزين يصل مجموعه لأكثر من 5 ملايين ريال سعودي.

وتهدف وزارة الثقافة من وراء مسابقة المهارات الثقافية، إلى تعزيز دور المملكة في الثقافة، حيث تعتبر الوزارة الثقافة جزءًا أساسيًا من التحول الوطني الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”.