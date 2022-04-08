الحصول على دعم مالي 20 الف ريال من سند محمد بن سلمان للمتزوجين

هناك الكثير من الشباب الذين يرغبون في الزواج ولكن ظروفهم المادية لم تسمح لهم بذلك بسبب غلاء الأسعار مما يدفعهم للبحث عن المساعدة المقدمة من ولي العهد محمد بن سلمان والهدف من تلك المساعدة تسهيل الزواج على الشباب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات طلب سند من سلمان للمتزوجين، ومن أهم الشروط للحصول على سند بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

خطوات الاستعلام عن سند من سلمان للمتزوجين:

يرغب الشباب المتقدمين للاستفادة من سلمان للمتزوجين أن يعرفوا مدى أحقتيهم وقبولهم لطلب المساعدة من مباردة سند وذلك بواسطة اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم التوجه إلى موقع سند محمد بن سلمان بواسطة النقر على ذلك الرابط.

بواسطة النقر على ذلك الرابط. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.

النقر على أيقونة سجل الأهلية.

سوف يظهر إليكم صفحة يمكن من طريق الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.

شروط الحصول على الدعم المالي المقدم من سند:

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من مبادرة سند وتلك الشروط هي كلًا من التالي: