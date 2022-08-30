دعم صغار مربي الماشية وأهم شروط التسجيل في الدعم
تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتقديم كافة سبل الدعم لصغار المربيين للماشية ولذلك فقد أطلقت الوزارة برنامج دعم صغار مربي الماشية لتساهم فى دعم تربية الماشية لكي يستمر المربيين في تربية وإنتاج الماشية ومشتقاتها ويجب على المربيين تحديث بياناتهم من خلال الموقع الخاص بوزارة الزراعة.
طريقة وخطوات تحديث دعم صغار مربي الماشية الجديد لسنة 1444 هجريا:
- قم بالدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بدعم صغار مربي الماشية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد وبعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بك.
- بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور ثم قم بالضغط على أيقونة التأكيد ثم قم بكتابة رقم الهاتف النقال الخاص بك.
- قم بقراءة الشروط والأحكام جيدا ثم قم بالموافقة عليها وإضغط أيقونة التسجيل ليتم التحديث.
تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية لسنة 1444 هجريا
- يقوم المربي بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أنعام.
- ثم يقوم المربي بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك يقوم المربي بالضغط على تقديم طلب الدعم ثم يقوم بكتابة رقم الآيبان بطريقة صحيحة.
- ثم يقوم المربي بالموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم يقوم بالضغط على إرسال.
أهم الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية
- يجب أن يكون المواطن المستفيد من دعم الماشية يحمل الجنسية السعودية أو من حاملي بطاقات التنقل ويقيم إقامة كاملة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون المواطن المستفيد من الدعم من صغار مربي المواشي.
- يشترط ألا يكون المستفيد من الدعم موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يجب ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 21 عام.
- يشترط حصول المستفيد من الدعم على بطاقة صحية معتمدة من وزارة الزراعة.
- يشترط ألا يكون المواطن المستفيد يقيم في إحدى مراكز الإيواء.
- يجب أن يلتزم المستفيد من الدعم بكافة الشروط الصحية التي وضعتها وزارة الزراعة.
- يشترط وجود حساب بنكي خاص بالمواطن المستفيد ويقوم بتسجيل رقم الحساب.
- يجب تقديمطلبات الحصول على الدعم من خلال البوابة أو عن طريق تطبيق الجوال.