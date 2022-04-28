موعد صرف دعم ريف رابط التسجيل وخطوات الاستعلام برقم الهوية

يعتبر برنامج دعم ريف واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تقديم الدعم إلى الأسر والعاملين في قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المقيمين في الريف ويعملون في المجال الزراعي وذلك من خلال تنمية المشاريع الصغيرة وتشجيع صغار المزارعين من أجل النهوض بالمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى أن برنامج دعم ريف يعمل على تقديم الدعم المادي وتطوير المشروعات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التسجيل في دعم ريف وخطوات الاستعلام برقم الهوية.

تعرف على رابط التسجيل في دعم ريف 1443

توفر وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية موقع إلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في برنامج دعم ريف المقدم من الوزارة ورابط التقديم هو: http://reef.gov.sa

موعد صرف دعم ريف لشهر مايو

حددت وزارة البيئة والزراعة موعد صرف دعم ريف للمستفيدين ومن المقرر أن يتم الصرف بداية من يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ما هي خطوات التسجيل في دعم ريف ؟

هناك عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في برنامج دعم ريف بعد استيفاء الشروط المطلوبة وهي:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بدعم ريف ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: http://reef.gov.sa

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

الدخول كمستخدم جديد وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من:

الاسم. البريد الإلكتروني. رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. رقم الجوال. رمز التحقق. كلمة المرور.

إدخال الكود التأكيدي الذي تم إرساله علي رقم الجوال المسجل.

الانتقال إلى الصفحة الخاصة ببرامج دعم التنمية الريفية

اختيار البرنامج المناسب لاحتياجات المتقدم مع العلم بأن الحد الأقصى للحصول على الدعم هو ثلاثة برامج فقط.

الخطوة التالية يقوم المتقدم في برنامج دعم ريف بالضغط على تقديم

الانتقال إلى صفحة المعلومات الشخصية وإدخال البيانات بدقة.

الذهاب إلى صفحة تعريفية تتضمن بيانات المشروع المطلوب دعمه.

ثم الانتقال إلى بيانات دراسة جدوى للمشروع، ويجب توضيحها بمبالغ تقريبية.

إدخال وصف المشروع الخاص بدقة، من خلال تحديد طبيعة المشروع، والسوق المستهدف له، وكيف سيتم التسويق له.

تسجيل التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومصادر التمويل الخاصة بالمتقدم، ثم التكاليف التشغيلية والسنوية.

تحديد الإيرادات المتوقعة من المشروع ونسب نجاحه.

قراءة الشروط والأحكام جيداً والموافقة عليها.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تسجيل.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة لتحديد الإيرادات المتوقعة من المشروع ونسب نجاحه.

خطوات الاستعلام دعم ريف برقم الهوية من خلال الخطوات التالية: