تُعد وقفة عرفات من الأركان الأساسية التي يكتمل بها حج بيت الله الحرام حيث يصعد الحجيج إلى جبل عرفات وهو قريب من مكة المكرمة ليمكثون عليه من فجر يوم التاسع من ذي الحجة إلى أن تغرب الشمس ويقوم مثل خلال هذه المدة بالدعاء والتضرع إلى الله ليغفر للعباد ذنوبهم ويعفو عنهم حيث يخرج الحاج بعد انتهاء فريضة الحج كما ولدته أمه.

دعاء يوم عرفة مستجاب

وتجدر الإشارة أن هناك الكثير من الأدعية التي كان يستعين بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والسلام وذلك كما ورد في السنة النبوية.

أدعية وقفة عرفات

للدعاء في هذا اليوم فضل كبير عند الله فخير الكلمات التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى ربه هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حيث ثبت في السنة النبوية أن هذا الدعاء من خير الأدعية التي استعان بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء الذي سبقوه كما يمكن للمسلم أيضا أن يدعو لنفسه بما يتمناه في هذا اليوم وسيستجب له الله فهو كريم لا يرد دعوة لمسلم ويمكنه أيضا أن يدعو إلى أهله والمقربين منه وأمه محمد من المسلمين الأحياء منهم والأموات.

دعاء يوم عرفة 2022

“اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ” “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.