دعاء الاختبارات النهائية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً مكتوب… أدعية للتوفيق في الدراسة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد بداية الاختبارات النهائية 1443 في السعودية لكافة المراحل التعليمية وذلك بعد الإعلان عن جدول الاختبارات النهائية 1443، ولذلك يبحث العديد من الطُلاب والطالبات عن “دعاء الاختبارات النهائية اللهم لا سهل”، فبالكاد يرغب كافة الطُلاب والطالبات في التوفيق في تلك الاختبارات والحصول على أعلى الدرجات، وعبر موضوعنا التالي سوف نُوضح لكم دعاء الاختبارات النهائية تويتر للأبناء والأصدقاء.

ما هو فضل الدعاء وقت الامتحان؟

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء والتضرع إليه، حيث أن الدعاء يُعد من الطاعات والعبادات العظيمة التي من خلالها يتقرب العبد من ربه، وقد وعد الله عز وجل عباده بالاستجابة ،حيث قال تعالى في كتابه العزيز تحديداً في سورة البقرة ” وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”، وجدير بالذكر أن الدعاء هو تِلك الوسيلة التي من خلالها يتم قضاء الأمور والحاجات، ويُلبي الله بها رغبات العباد، وجدير بالذكر أن دعاء الحفظ الاختبار له فضل عظيم للنجاح والتوفيق الذي يُنصح به كافة الطُلاب المُقبلين على أداء الاختبارات النهائية.

دعاء الاختبارات النهائية اللهم لا سهل

غداً سوف تبدأ الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث في السعودية، وبالكاد فإن كافة الطُلاب والطالبات يبحثون عن دعاء الاختبارات النهائية تويتر، طالبين من الله عز وجل النجاح والتوفيق، وسوف نُوضح لكم أدناه دعاء الاختبارات النهائية اللهم لا سهل:

دعاء الاختبارات النهائية للأنباء

دائماً ما يلجأ أولياء الأمور في كافة أمور حياتهم للدعاء سواء الشدائد أو الأزمات أو حتى عندما يتعلق الأمر بأبنائهم ومُستقبلهم، ولذلك يلجأ الآباء والأمهات إلى ذكر الأدعية للأبناء في الامتحان، وتلك الأدعية هي كالآتي:

ربي افتح عليهم فتوح العرافين، وزين أخلاقهم بالحلم، وارزقهم العلم النافع.

اللهم ذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وافتح عليهم من بركات السماوات والأرض إنك سميع مُجيب الدعوات.

اللهم يسر الامتحان على أبناءنا، اللهم كن لهم عوناً حين ينسون فذكرهم، ونسألك يا الله أن تكون معهم فأجبهم، واشرح صدورهم، ويسر لهم جميع أمورهم.

دعاء قبل دخول الاختبار النهائي مكتوب وكامل

يقوم جميع الطُلاب والطالبات ترديد أدعية الاختبارات النهائية قبل الدخول إلى الامتحان لتيسير الأمور والتذكير وسداد الخُطى، وجدير بالذكر أن الأدعية هي من أهم الأسباب للتوفيق والثقة عِند أداء الاختبارات النهائية، ويُنصح بقراءة الأدعية التالية قبل الاختبارات:

دعاء الاختبارات النهائية 1443 مكتوب قصير

يُنصح كافة الطُلاب والطالبات قراءة وترديد الدعاء التالي قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، وذلك من شأنه العمل على تيسير الأمور وتبسيط الأسئلة والتذكير والعديد من الأمور المُتعلقة بالاختبارات النهائية، وتلك الأدعية كالتالي:

ربي إني توكلت عليك فأنت خير المُعين.

ربي إني فوضت أمري إليك يا أرحم الراحمين.

ربي لا ملاذ إلا إليك، ولا ملجأ ولا منجى سواء.

اللهم إني أسالك النجاح والتوفيق في الاختبار، وأسالك ربي توفيقاً وسداداً يُفرح القلب.

ربي أسألك نجاحاً يُبهج القلب، فأنت العلي القوي والقادر على كُل شيء.

دعاء بعد المذاكرة لعدم النسيان

من أكثر الأدعية التي يُنصح لترديدها قبل الدخول إلى الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443، هي:

ربي أسألك فهم النبيين وحفظ المُرسلين، وأسألك أن تجعل فلبي عامراً بخشيتك.