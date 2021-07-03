درجة الحرارة في دول الخليج اليوم 03/07/2021

لاتزال دول الخليج تعاني من إرتفاع درجة الحرارة من أسابيع لذلك نعرض في هذا المقال تقرير بحالة الطقس في دول الخليج ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

درجة الحرارة في الكويت

تحت أشعة الشمس الحارقة تصل درجة الحرارة في الكويت اليوم إلي مايقارب 50° درجة مئوية حيث تبدأ درجات الحرارة في الكويت في الإرتفاع بداء من الظهر بدرجة حرارة 47° درجة مئوية غبار خفيف ونسبة رطوبة حوالي 14% تزيد من حرارة الجو وفي الليل تنخفض درجة الحرارة لتصل إلي 39° درجة مئوية.

درجة الحرارة في السعودية اليوم

تستقر درجات الحرارة في السعودية اليوم لتبدأ في الصباح درجة الحرارة في السعودية 41° درجة مئوية وتواصل الإرتفاع في الظهيرة لتسجل الرياض درجة حرارة 45° درجة مئوية مع نسبة خفيفة من الرطوبة في الجو.

درجة الحرارة في العراق اليوم

تعاني العراق يوميا من إرتفاع درجات الحرارة ويصاحب هذا الإرتفاع تدهور خدمات الكهرباء والانقطاع المستمر للكهرباء طوال اليوم في العراق وتسجل بغداد درجة حرارة تصل إلى 45° درجة مئوية كبداية لتصل في درجة الحرارة في البصرة إلي 50° درجة مئوية.

درجة الحرارة في الإمارات اليوم

مع نسبة رطوبة في الجو حوالي 50% تصل درجة الحرارة اليوم في الإمارات الي 49° درجة مئوية حيث تسجل دبي و أبوظبي درجة حرارة 36° درجة مئوية مع الأخذ في الإعتبار نسبة الرطوبة العالية.