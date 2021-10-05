دراسة تُفجِّر مفاجأة صادمة عن فاعلية لقاح فايزر.. وإجراء جديد من السعودية

يُعد لقاح فايزر الذي تنتجه الشركة الأمريكية، أحد أهم وأبرز اللقاحات المضادة والوقاية من وباء كورونا على مستوى العالم، إلا أن دراسة أجنبية كشفت مؤخرًا عن مفاجأة غير متوقعة بشأن فاعليته بعد مرور 6 شهور على تلقي الجرعة، التي حصل عليها مئات الملايين حول العالم، وهو ما قد يدفع الكثير من الدول التي تعتمد الحصول على هذا اللقاح وأنواع أخرى، من بدء التعزيز بجرعة ثالثة خلال الفترة المقبلة، لاسيما لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فعالية لقاح فايزر بعد 6 شهور

وأظهرت دراسة حديثة، أن فاعلية لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد 19، انخفضت إلى 47% بفارق 40% تقريبًا عما كانت عليه في البداية وهي 88 % بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، وأُجريت تلك الدراسة على بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى بشأن الحالات الحرجة، أو الوفاة، والتي أثبتت أن فعاليته تستمر لمدة الستة الأشهر الأولى فقط بنسبة 90%، إلا أن تلك الفعالية تبدأ في الانخفاض التدريجي حتى تصل إلى 47% فقط، ما دفع العلماء بالحصول على مزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية.

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فيديو | #وزارة_الصناعة: توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "فايزر" لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية#الإخبارية pic.twitter.com/AVC3Lpg3OO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021

وإجراء جديد من السعودية

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصناعة السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة فايزر الأمريكية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية داخل المملكة، بحضور وفد رفيع المستوى من مركز الملك عبد الله للأبحاث، بهدف بناء أساسات تصنيع تلك اللقاحات، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية، معززة ذلك بوجود أكثر من 40 مصنعًا دوائيًا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي.