“دراسة المقررات الجامعية لطلاب الثانوية العامة” قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم السعودية 1444

بعد تولي “يوسف البنيان” منصبه الجديد بوزارة التعليم وهو يسعى جاهدًا من أجل تحديث وتطوير عملية التعليم بالسعودية وذلك بهدف تحسينها والتخفيف على الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة وحتى يتمكن من تطبيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 للتقديم بالجانب التعليمي، ولهذا يتم إطلاق تفاصيل جديدة من فترة لأخرى تخص تعليم الطلاب في السعودية حتى يكونوا قادرين على الدراسة بأفضل شكل وبأقصى قدرة لديهم، وقد تم إضافة بعض القرارات الجديدة بخصوص طلاب السعودية وبالتحديد طلاب الثانوية العامة نعرفكم بتلك القرارات فيما يلي.

إلغاء نظام التحسين بالتعليم السعودي

نظام التحسين في السعودية للطلاب هو عبارة عن نظام من أجل تحسين درجات الطلاب في مادة ما أو رفع المعدل التراكمي لها بعد اجتيازها بنجاح وقد أعلن وزير التعليم عن إلغاء هذا النظام للطلاب فإذا نجح الطالب في أي مادة دراسية وتخطاها بنجاح لا يحق له أن يقوم بإعادتها مرة أخرى وتُطبق شروط النجاح والرسوب في تلك المادة لجميع الطلاب على ألا يعيد الطالب اختبار المادة مرة أخرى سواء كانت طالبًا منتسبًا أو منتظمًا أو حتى في التعليم المدمج.

أما عن الاختبارات النهائية للطلاب فتكون شاملة جميع المواد والمقررات الدراسية وهي اختبارات مقررة بنهاية كل فصل دراسي، لهذا فإن الطالب ينتقل بدرجات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للفصل الثاني ومن الفصل الثاني للفصل الثالث وهكذا لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي فيما عدا الاختبارات الفصلية أو القصيرة فلا تنتقل مع الطالب بكل فصل لهذا يجب أن يجتهد الطلاب في تلك الاختبارات قدر المستطاع.

قرارات جديدة بوزارة التعليم

ومنذ أيام قليلة قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مجموعة جديدة من القرارات التي سيتم البدء في تطبيقها على الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، وقامت “وكالة تعليق الدراسة” بنشر ولك القرارات التي تتمثل في:

إضافة تقدير جديد في الجامعات " E “ “ معفي". إلغاء شرط 5 سنوات على القبول في الجامعات. يستطيع طالب المرحلة الثانوية حضور بعض المحاضرات في الجامعات. يستطيع طالب المرحلة الثانوية دراسة بعض المقررات العامة في الجامعات وهو يدرس في المرحلة الثانوية. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) October 28, 2022