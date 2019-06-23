رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف برقم الهوية الوطنية len.scsb.gov.sa

تسجيل دخول حسابي بنك التسليف، تعد خدمات بنك التنمية الاجتماعية من أهم الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مساعدات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بمنحهم قروض دون فوائد، وعليه فقد قدم البنك خدمة حسابي بنك التسليف، ومن مميزات تلك الخدمة أنها تتيح قاعدة ضخمة تضم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيد وأيضاً معلومات مفصلة عن القروض، وعبر هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط وكيفية الدخول لبنك التسليف.

تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

وعند قيامك بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية سوف يوضح لك جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك والتي هي كالأتي:- الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الهوية وآخر تسجيل دخول لك عبر الموقع ورقم الطلب ونوع القرض والفرع الذي قدمت طلب من خلاله ونتيجة الإجراء وتاريخ الإجراء.

رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

ولتسجيل الدخول لخدمة حسابي بنك التسليف يرجي التوجه لرابط الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، وأتباع الخطوات التالية:-

اكتب رقم الهوية وكلمة المرور الذي قمت بتسجيلها من قبل عبر الموقع في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط على كلمة موافق.

بعد ذلك سيتم توجيهك لصفحة خدمة حسابي بنك التسليف.

سيتبين لك كافة القروض المتاحة.

قم باختيار القرض الذي تريد الاستعلام عنه ومعرفة تفاصيله.

وبهذه الخطوات قد تكون أكملت عملية تسجيل الدخول لحسابي بنك التسليف.

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