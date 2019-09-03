دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد .. موعد تنزيل دفعة سبتمبر 2019 .. رابط التسجيل في البرنامج للحصول على لدعم

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد والاعتراض على الأهلية وموعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم النقدي، والذي تفصلنا عنه عدة أيام فقط، وموعد إيداع الدفعة في الحسابات البنكية للمستفيدين ومستحقي الدعم بالدفعة الجديدة، من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، حيث سيتم الصرف لجميع ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق كاملة.







ويتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وكما تعودنا من خلال الدفعات السابقة أنه إذا وتوافق يوم 10 من الشهر الميلادي يوم سبت سيتم إيداع دفعة الدعم صبيحة يوم الأحد، وذلك حسب النظام المعلن والمتبع.

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد







أودع برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة 21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال. وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد







ومن الجدير بالذكر أن باب التسجيل ما يزال مفتوحا في الدفعة الثانية عشرة، وذلك حلول موعد صرف الدفعة للمستحقين للدعم، والتسجيل يتم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي:







ومن الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء، القادم هو آخر أيام للتسجيل، وذلك ضمن دورة الدفعة الجديدة للدعم النقدي، حيث يمكن لجميع من لم يتم تسجيله الدخول على رابط التسجيل السابق ذكره لبرنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ثم يقوم بإدخال البيانات التالية

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

رقم الجوال

ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

برنامج حساب المواطن وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية



من الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج حساب المواطن، هو التخفيف على المواطن السعودي والأسر السعودية من آثار برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث من الطبيعي أن تنشأ بعض الآثار السلبية على الحياة المعشية لبعض الطبقات من الأسر السعودية، يستهدف حساب المواطن تخفيف هذه الآثار سواء كانت لمباشرة أوغير المباشرة، حيث تم الوضع في الحسبان لتحديد قيمة الدعم النقدي عدة عوامل أهمها:

الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء

تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد وحساب المواطن وشروط الأهلية

حتي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم النقدي، لأبد له أولا أن يستوفي جميع الشروط الخاصة بالأهلية، وهذه الشروط المتعلقة بالأهلية نوجزها في التالي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من شرط الجنسية الابن والابنة المواطنة، وكذلك يستثنى الزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن دائما ما يوجه رسالة لغير المستفيدين من الخدمات التي يقدمها البرنامج، ويدعو البرنامج للتسجيل خلال الأيام القليلة التي تسبق صرف أي دفعة نقدية، وذلك للاستفادة من الدعم في الدفعة التي تليها.

الاعتراض على الأهلية

لقد وضع برنامج حساب المواطن آليات محددة ومعلنة للعامة، ويمكن من خلال هذه الآليات للمُسجِل أن يتقدم بطلب اعتراض على صدور قرار بحقه بعدم الأهلية، ولابد أن يتم ذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكن لصاحب طلب الاعتراض على عدم الأهلية المتابعة لطلبه من خلال البوابة الإلكترونية وكذلك من خلال الرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة من البرنامج بنتيجة الاعتراض على الجوال والبري الإلكتروني.

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هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حال تم قبول طلب الاعتراض على عدم الأهلية، ففي هذه الحالة سيتم صرف كامل قيمة الدعم النقدي المستحقة للمستفيد الذي قُبل طلبه بأثر رجعي، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.