“الأمير محمد بن سلمان” يعلن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير “داون تاون الرياض” اكبر مشروع حضاري عالمي 2023-1444

اعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إطلاق أكبر مشروع بالمملكة العربية السعودية داون تاون الرياض، الذي يعد من أهم المشاريع التي ستقام على أرض المملكة، حيث يحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأهداف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، يطرح الأمير مشروعات وأفكار للتطوير، ومن أهمها مشروع المربع الجديد لتطوير العاصمة، ولهذا سوف نوضح لكم أهمية هذا المشروع والأهداف المرجوة منه في المقال التالي.

أهداف مشروع داون تاون الرياض

يعد مشروع المربع الجديد من أهم المشروعات التي ستقام في المملكة العربية السعودية حيث يهدف المشروع إلى توفير العديد من الأفكار المستقبلية، التي تتمثل في الآتي:

إنشاء متحف كبير.

توفير مناطق للمشي.

إنشاء مسرح.

توفير مناطق للترفيه تبلغ 80 منطقة.

إنشاء جامعة الإبتكارات والتصميم الحديث.

مشروع المربع الجديد لتطوير Down town الرياض

كما يحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأهداف المرجو تحقيقها في العاصمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في الآتي:

تعزيز الحياة ورفع جودتها في العاصمة.

تعزيز فكرة الحفاظ على الصحة والتمسك بالنشاط والحيوية.

توفير الحياة المرفهة الجذابة.

توفير حوالي 334 ألف فرصة عمل للشباب.

ماشاء الله.. ولي العهد سوف يجعل العالم كلها تراجع #الرياض كمركز حضاري ثقافي مدني ترفيهي اقتصادي لا مثيل له .. غيديو المشروع 🙏🏻 pic.twitter.com/iUPB7DUdhx — нezαм αlѕleeм (@folkprince) February 16, 2023

كم تبلغ مساحة المشروع الجديد في الرياض

يعد مشروع المربع الجديد من أهم المشروعات الكبيرة المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تحتويه من رؤية مستقبلية تساعد المملكة على تحقيق الأهداف المرجوة، والانتقال بالمملكة إلى اقتصاد قوي، وتوفير أكبر فرص عمل للشباب في هذا المشروع الضخم المتوقع الانتهاء منه قبل 2030، وقد أوضحت صحيفة BBC العالمية ان مساحة المشروع تتمثل في الآتي:

مساحة داون تاون الرياض كلياً تبلغ 19 كم مربع.

كما أن المساحة الطابقية تبلغ 25 مليون متر مربع.

المساحات التجارية تبلغ 980 ألف متر مربع.

تم تحديد منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها حوالي 620 ألف متر مربع.

بالإضافة إلى مساحات مكتبية تبلغ 1,4 مليون متر مربع.

تتوفر المساحة المجتمعية بمساحة 1,8 مليون متر مربع.

إنشاء معلم من أكبر معالم العالم يبلغ طوله 400 م وعرضه 400م.