خوف أم شيء آخر؟.. الرجل السعودي لا يمكن أن يتزوج من هذه المرأة

الرجل السعودي مميز في معظم اختياراته، ولكن عندما يتعلق الأمر بالزواج، فهو شديد الدقة في الاختيار، ويمعن النظر في تفاصيل معينة في المرأة التي سوف تحمل اسمه وتشاركه مشوار الحياة.

وهناك أنواع من النساء لا يمكن أن يفكر فيهن الرجل السعودي، لأن هاته النسوة لن يتماشين مع طباعه وأسلوب حياته. فمن هي المرأة التي لا يمكن أن يتزوجها الرجل السعودي؟.

المرأة التي تعجب بأي رجل

الرجل السعودي مميز كما ذكرنا، لذلك يبحث دائما عن امرأة تختاره هو من بين سائر الرجال، ولا ترضى بغيره بديلا.

ولذلك تجده يسقط من حساباته المرأة التي تعجب برجال كثيرين على أساس الوسامة أو الأمور الظاهرية، فذلك يقلل من ثقته في هذه المرأة.

هو يبحث عن تلك التي ترى فيه الجوهر وتحبه من أجل صفات تكتشفها هي ولا توجد في رجل غيره.

المرأة التي لا تحافظ على أسرار المنزل

من أكثر النساء التي يكرهها الرجال عموما، والرجل السعودي على وجه التحديد، هي المرأة التي تفشي أسرار المنزل.

وسواء كانت تلك الأسرار عامة عن المنزل ككل؛ أو خاصة بالعلاقة بين الزوجين، فلن يفكر الرجل السعودي في هذه المرأة أبدا.

هو يحب الزوجة التي تحافظ على أسرار بيته، ولا تنقلها حتى لأقرب المقربين من عائلتها، ومن تفعل ذلك وهي في عصمته ربما يكون الطلاق هو عقابها.

المرأة التي لا تجيد فهم معنى الحرية

هناك نوع من النساء يفهمن الحرية بمعنى خاطئ، وتترجم عقولهن الحرية على أنها تكسير كل الحدود، وهدم كافة القواعد، وهذا النوع بالذات لا يعجب الرجل السعودي.

هو لا يضيق على المرأة، لكنه يحبها ملتزمة بضوابط الشرع والدين، وكذا الحفاظ على العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع السعودي.

المرأة شديدة الذكاء

عادة يحب الرجل السعودي أن يخفي بعض الأشياء عن زوجته -والحقيقة هي خصلة في كل الرجال- ولذلك إذا تقابل مع امرأة ووجدها شديدة الذكاء وتستطيع قراءة عينيه جيدا، ولا يستطيع أن يخفي عنها شيء؛ فهذا يجعله لا يشعر بالراحة ولن يتزوجها.

المرأة التي لا تهتم بنفسها كثيرا

هناك نوع من النساء يكرهن كونهن سيدات، تجدهن يتعاملن بخشونة الرجال، ويتحدثن بأسلوب غير أنثوي، ظن منهن أنهن بهذه الطريقة يحافظن على أنفسهن.

ولكن هذه المرأة لا يحبها الرجل السعودي ولن يتزوجها، هو يحب تلك التي تشعره بأنها أجمل أنثى في عالمه هو، فيكون هو أيضا الرجل والعالم الذي تحياه.

وختاما: قد يتفق كل الرجال مع معظم الصفات، لكن لماذا يخشى المرأة الذكية؟ هل خوفا من ذكائها الشديد؛ أم رغبة منه في أن تكون زوجته أقل منه ذكاء؟.

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