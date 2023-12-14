خمس مناطق معترف بها عالمياً لحماية الطيور داخل المحمية الملكية بالسعودية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن مناطق جديدة داخل حدود المحمية، والتي تعتبر مهمة عالمياً للطيور.

من أكبر المحميات الهامة للطيور على مستوى العالم

هذه الخطوة تجعل المحمية واحدة من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم.

تم تسجيل منطقتي طبرجل وطريف على قائمة المناطق المهمة عالمياً للطيور كجزء من إحدى مبادرات الهيئة الاستراتيجية، كما تم أيضًا توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا ليشمل المناطق الواقعة شمال حائل، وهي جبال حبران وعرنان والمسمى.

بالتالي يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها عالمياً لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمس مناطق.

تعرف على عدد الطيور المسجلة بالمحمية

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن هناك 290 نوعًا من الطيور البرية المسجلة في المحمية، وهذا يشكل حوالي 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والتي بلغت 499 نوعًا، تُظهر هذه النسبة الكبيرة أهمية المحمية الملكية للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، وتؤكد على أهمية موقع المحمية وموائلها في جذب الطيور من مختلف الأنواع.

موقع متميز للمحمية في طرق الهجرة الرئيسية للطيور

تقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%.

دور هام في الحفاظ على التوازن البيئي

يعكس هذا التوازن البيئي أهمية المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين القارات، ويؤكد على أهمية الحفاظ على المحمية والحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة.

أكثر من 25 نوع مهددة بالانقراض

على الرغم من التنوع الحيوي الكبير في المحمية الملكية، إلا أن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، ويعكس هذا الرقم الحاجة الملحة للمحافظة على هذه الأنواع المهددة والمساهمة في حمايتها وتعزيز عمليات التكاثر بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.

وهو ما تعمل عليه المحمية الملكية للحفاظ على العديد من أنواع الطيور.