خلال 255 يومًا فقط.. توافد 163 مليون مصلٍّ ومصلية على المسجد النبوي

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لأكثر من 15 مليون و700 ألف مُصَلٍّ ومصلية خلال النصف الأول من شهر رمضان في المسجد النبوي الشريف.

كما أوضح “السديس” أن إجمالي عدد المصلين الذين زاروا المسجد النبوي منذ غرة شهر محرم وحتى الآن يصل إلى 163 مليون مُصَلٍّ ومصلية.

وأشار إلى أن الوكالة قد وفّرت الخدمات اللازمة للزوار والمصلين، بما في ذلك تنظيم الحشود وتعقيم المسجد النبوي ومرافقه لتوفير بيئة صحية وآمنة لأداء العبادة بكل يسر وراحة.

قدَّم المهندس شاهر بن محمد المطرفي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على دعمه المستمر لمنسوبي الرئاسة، ولمساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية، السيد محمد بن مصلح الجابري، على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات لزوار المسجد.