خلال أسبوع واحد .. ضبط 16,899 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تمكنت الحملات الميدانية التي تستهدف متابعة وضبط محالفات أنظمة العمل الإقامة وأمن الحدود، والتي شملت كافة مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 / 6 / 1445هـ، الموافق 14 ديسمبر 2023، وحتى يوم 7 / 6 /1445هـ، الموافق 20 ديسمبر، من التوصل لما يقرب من 17 ألف مخالفاً.

نتائج الحملات الميدانية

وجاءت نتائج الحملات الميدانية على النحو التالي:

بلغت عدد المخالفات التي تم ضبطها من الحملات الميدانية المشتركة 16 ألف و899 مخالفة، وبلغت مخالفات نظام الإقامة وحدها 11033 مخالفة، في حين بلغت مخالفات أمن الحدود 3493 مخالفة، وبلغت مخالفات نظم العمل 2373 مخالفة. إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولاتهم لعبور الحدود من الخارج للمملكة بلغ 769 شخصاً، وحظيت الأثيوبيين بالنسبة الأكبر منهم بواقع 58%، بينما بلغت نسبة اليمنيون 39%، أما من تم ضبطهم أثناء عبورهم من داخل المملكة للخارج بطريقة غير قانونية 80 شخصاً. أجمالي من تم ضبطهم من متورطي نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ 11 شخصاً. بلغ إجمالي من الذين تم إخضاعهم في الوقت الحالي لإجراءات تنفيذ الأنظمة 52369 وافداً مخالفاً، منهم 46431 رجلاً، و 5938 امرأة. تمّت إحالة (46743) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1716) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9147) مخالفاً.

خلال أسبوع.. ضبط 16899 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/Arpq8s1ZCh — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 23, 2023

وحذرت وزارة الداخلية كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، حيث أنه بذلك يقع تحت طائلة القانون، ويمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما يمكن أن يتسبب في مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.