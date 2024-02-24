خلال أسبوع فقط ضبط 19431 مخالفاً بينهم 15 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف بالسعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لوزارة الداخلية وحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال أسبوع واحد فقط بالفترة من 05/ 08/ 1445 هـ الموافق 15/ 02/ 2024 م حتى 11/ 08/ 1445هـ الموافق 21/ 02/ 2024م، عن تم ضبط عدد 19,431 مخالفًا من بين هؤلاء المخالفين يوجد 15 شخص متورط في جرائم تستدعي توقيفهم.

مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود والعمل

وفيما يتعلق بنتائج الحملات المشتركة، فقد تم ضبط 11,897 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة، و4,254 شخصًا مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,280 شخصًا مخالفًا لنظام العمل.

ضبط 971 حاولو العبور للملكة من جنسيات مختلفة

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 971 شخصًا حاولو عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث كان 39% منهم من الجنسية اليمنية، و57% من الجنسية الإثيوبية، و4% من جنسيات أخرى، تم أيضًا ضبط 36 شخصًا حاولوا عبور الحدود خارج المملكة بطرق غير نظامية.

إحالة 15 متورط في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

وتمت إحالة 15 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين للأنظمة المذكورة، وتم إخضاع 58,365 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 53,636 رجلًا و4,729 امرأة.

أما بالنسبة للجرائم الموجبة للتوقيف، فقد تم إحالة عدد 50,839 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأيضا إحالة 1,624 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9,566 مخالفًا.

الداخلية تحث المواطنين عن الابلاغ عن أي مخالفة وتخصص أرقام ساخنة لذلك

وأكدت وزارة الداخلية بالمملكة أنه لا تهاون وسيتم معاقبة أي شخص يسهل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود للمملكة أو يساعد بالنقل أو حتى يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال.

حيث تشمل العقوبات المحتملة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء، كما حثت الوزارة الجمهور بسرعة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة لذلك وهي الرقم (911) بالخاصة بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقمي (999) و(996) الخاصين بقية مناطق المملكة.