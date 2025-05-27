الشؤون الدينية للمسجد الحرام تعلن عن خطيب يوم عرفة 1446- 2025

ومع قرب موعد عيد الأضحى المبارك 1446- 2025 أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على خطيب يوم عرفة في الحرم المكي للعام الحالي، فمن هو؟

اعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي اسم خطيب يوم عرفة 1446- 2025 في الحرم المكي، حيث تم إسناد مهمة إلقاء خطبة الخاصة بيوم عرفة لهذا العام 1446هـ للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام.

كما أعربت الرئاسة عن شكرها للقيادة الحكيمة عن رعايتها واهتمامها بكل أمور وشؤون الحرمين الشريفين، واكدت أن اختيار الخطيب يعكس التقدير للعلم والعلماء ويزيد من الشعور بالسكينة والطمأنينة التي تعتبر سمة موسم الحج في كل عام.

من هو الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

ولد بن حميد في منطقة بريدة التابعة لمحافظة القصيم عام 1369 هجريًا، حيث درس الثانوية العامة في مكة المكرمة، ثم حصل على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي كانت تابعة لوزارة المعارف انذاك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392.

ثم حصل على الماجستير في جامعة أم القرى عام 1396هـ، وبعدها نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ. ثم عمل في منصب معيد في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم عمل محاضراً في نفس الجامعة ثم أستاذ مساعد، ثم أصبح رئيساً لقسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعة.

يعتبر بن حميد أول من يُعين كإماماً في المسجد الحرام يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة، وبعدها تم تعُينه كنائباً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأصبح عضواً في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ، وفي عام 1421هـ، ثم عُين رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي 24 ذو القعدة 1422هـ تم اصدار أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء. وفي 24/ 4 / 1433هـ، ولكنه طلب بإرادته الاعفاء من منصب رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، واخيرًا عُين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.