خطيب المسجد الحرام: المملكة قدمت الدور الاكبر في اجلاء الرعايا من السودان

أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني، أن المملكة العربية السعودية قامت بتقديم الدور الأهم والأكبر من خلال إجلاء رعايا الدول الإسلامية وغيرها من الدول الصديقة من جمهورية السودان بكل إنسانية ودبلوماسية، وطواقم الدبلوماسيين والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية وذلك بعد الوضع المتردي في السودان والنزاع المسلح الذي تسعى جميع الأطراف والدول لوقف هذا النزاع المسلح هناك.

كما أضاف خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم، أن من محاسن هذا الدين العظيم دين الإسلام وفضائله العظيمة هو الاعتراف بالفضل لاصحاب الفضل وكذلك الحث على مجازاة المحسن بإحسانه.

وقد لفت الشيخ الجهني إلى أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده دعاة خير وسعادة وإصلاح يجمع الله مساعيهم ويؤلف بين قلوبهم ويتم الرجوع إليهم دوماً لتقديم يد المساعدة في أزمات الاخرين ويتم أخذ الرأي السديد والتوجيه الرشيد منهم.

وقد بين خطيب المسجد الحرام أن الإصلاح بين الناس من أجل الأعمال إلى الله وأكرمها، وهي من أفضل الخصال وأشرف المقامات التي يحبها الله سبحانه وتعالى.

ثم أضاف «جزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عن بلادها وشعبها وعن الإسلام والمسلمين أجرًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا».