خطوت الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية إلكتروني 1443 وطرق التواصل

ينشغل الكثير بالبحث عن الطريقة التي يتم من خلالها معرفة الفاتورة الخاصة بالكهرباء، ولذلك تقدم الحكومة التسهيلات للمواطنين ، ولذلك وضعت أكثر من طريقة يستطيع المواطنين السعوديين عن طريقها الاستعلام عن الفاتورة من المنزل إلكتروني وهذا للحفاظ على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية وضياع الوقت، كما يمكنك أيضًا تقديم طلب اعتراض على الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة شركة الكهرباء السعودية الرسمية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة وزارة الكهرباء السعودية الرسمية.

بعد ذلك عليك تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على خدمات الفواتير.

بعد ذلك سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

قم بالنقر على أيقونة خدمات المشتركين.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة فواتيرك.

ثم النقر على أيقونة الفواتير الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الحساب في الخانة المخصص لها.

قم بالضغط على أيقونة استعلام.

بعد القليل من الوقت سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بفاتورة الكهرباء الخاصة برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية عبر تطبيق الكهرباء

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء، الطريقة هي:

في البداية قم بتنزيل تطبيق الكهرباء من على جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد أو آبل ستور لأنظمة الآيفون.

بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق وإدخال رقم الهاتف.

ثم قم بالنقر على بدء التشغيل.

قم بالنقر على خدمات الفواتير.

بعد ذلك سيتطلب منك إدخال رقم الحساب.

ثم النقر على بحث،

بعد ذلك سيظهر أمامك كافة بيانات فاتورة كهرباء الخاصة.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء بأكثر من طريقة وهي: