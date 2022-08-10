خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني 1444 وشروط التسجيل في الدعم السكني

أعلن موقع سكن عن خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني اليوم، وتوفير عدد من المشروعات السكنية في عدد من المحافظات والمدن في المملكة العربية السعودية خاضعة لمجموعة من الشروط الواجب توافرها للدعم السكني، كما يعتبر موقع سكني من أهم التطبيقات التي تتيح العديد من الخدمات لجميع المواطنين.

خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني 1444

يمكن لجميع المواطنين حجز المخططات المتاحة في سكني من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:

نقوم في البداية بالدخول على موقع سكني من خلال الرابط التالي.

نقوم بتسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر فور زر علامة تبويب سوق العقارات.

اختيار تصفح المشاريع المتاحة أو يتم تحديد اسم المنطقة أو المشروع.

يتم النقر فوق جميع المشاريع.

يجب اختيار المشروع الذي ترغب فيه.

ثم يتم عرض التفاصيل.

يتم الانتقال بشكل مباشر إلي المشروع ويجب عليكم الاطلاع على تفاصيل المشروع.

اتباع جميع التعليمات من أجل استكمال عملية الحجز للمخطط المتاح لك .

برنامج سكني

برنامج سكني من البرامج المميزة التي تقوم بدعم ملكية جميع المنازل المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

يسمح لجميع المواطنين المؤهلين بامتلاك مساكن مؤهلة لهم ويتم ذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالدعم مثل برامج الرهن العقاري وبرامج التمويل .

تقوم وزارة الإسكان والتنمية العقارية بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة لجميع فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

يتم زيادة حصة الملكية بين الأشخاص إلي 70%.

يتم في الوقت الحالي تسليط الضوء على عدد من الوحدات السكنية التي أصبحت جاهزة.

يتم تسلط الضوء أيضاً على مجموعة واسعة من الأراضي والمخططات المتاحة في جميع انحاء المملكة.

شروط التسجيل في برنامج سكني

وضع برنامج سكني مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومن أهمها: