خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

تزامنا مع اقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 من وزارة الموارد والتنمية البشرية، حيث كشفت عن طريقة وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور، حيث أصبح من اكثر الأخبار السعودية المتصدرة في محركات البحث من جو جل لأهميته لقطاع عريض من المتقدمين.

هناك عدة تساؤلات عن موعد صرف الراتب

حيث تم تحديد الصرف أول كل شهر ميلادي وهو معاش إضافي يصرف لمرة واحدة.

كيف يعرف المستفيد قبول طلبة

من الأسئلة الكثيرة التي يبحث عنها المتقدم كيف اعرف انه تم قبولي في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يوجد طرقتين للمعرفة:

الطريقة الأولي

زيارة اقرب فرع من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسؤال موظف الاستعلام عن نتيجة القبول أو الرفض.

الطريقة الثانية

بواسطة الاتصال بالرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي 19911.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم دراسة الأهلية وفق وزارة الموارد البشرية والاجتماعية، بعد استكمال كافة المستندات التي أحقية المواطن لاستحقاق المعاش.

قام خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص مبلغ وقدرة ملياري ريال سعودي وذلك لصرف معا ش إضافي لمرة واحدة لمتقدمي معاش الضمان الاجتماعي المطور

موعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم الرد على هذه النقطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أوضخت عن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور1444 وهو خلال 60 يوم من التقديم.

وفي حالة رفض الاعتراض فهذا يعني انه لا يدخل من ضمن قائمة المستحقين وغير مستوفي للشروط الأهلية التي نصت عليها وزارة الموارد و التنمية البشرية الاجتماعية

وفي حالة الرد بالقبول فسوف يتم صرف المعاش للمستحق بأثر رجعي.

كيفية التقديم لاعتراض الضمان الاجتماعي

الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية

والتسجيل إدخال رَقَم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة دخول كما هو موضح بالصور.

من الصفحة الرئيسية للخدمات إلكترونية ندخل على اعتراضات بحيث يقوم المستفيد باختيار خدمة اعتراضات كما هو موضح بالصورة.

بعدها سوف تظهر ثم الضغط على كلمة الدخول للخدمة كما هو مبين بالصورة.

اختيار نوع من اعتراضات.

1 الاعتراض على إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.

2الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لزوى الإعاقة.

يتم اختيار نوع الاعتراض على إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.

ومن ثم يتم اختيار أي مكتب يفضله المستحِقّ للمراجعة حيث يتم ظهور اسم المكتب الذي تم تسجيل خدمة معاش الضمان بواسطته، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الاعتراض، ثم الضغط على التالي.

بعد الموافقة من المستفيد على التعهد يضغط على التالي.

ومن ثم يضغط المستفيد على أيقونة تقديم الطلب بذلك سوف يتم طلب الاعتراض وكن حريص في أثناء عمل ذلك لأنه لا يمكن تعديل أي بيانات في الطلب بعد التقديم.

ومن بعد سوف يظهر ملخص الطلب و أيضا طبعه، ومن بعد يجب انتظار رسالة نصية للمستفيد عبر رَقَم جوالة برقم طلب الاعتراض.

متابعة طلب الاعتراض

من خلال البوابة إلكترونية بالضغط علي أيقونة طلباتي.

خدمة الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لزوى الاحتياجات الخاصة.

يتم اختيار نوع الاعتراض الإيقاف عن الإعانة المالية لزوى الإعاقة.

وبعدها يتم اختيار المكتب المفضل لدى المستفيد للمراجعه.

حيث يقوم المستفيد بالموافقة والضغط على كلمة التالي.

سوف يتم طلب الاعتراض فور الضغط على أيقونة تقديم الطلب، ولا يمكن تعديل أي بيانات بعد تقديم وقبول الطلب.

بعد ذلك سوف يظهر ملخص الطلب مع الطبع مع إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالمستفيد.

متابعة طلب الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

حيث يمكن تتبع الطلب عن طريق البوابة إلكترونية، والضغط على أيقونة طلباتي.

وفي حالة اذا كان طلب تقرير طبي آخر فهذا معناه أن التقرير الطبي المقدم من قبله ملاحظات ويمكن مشاهدة الملاحظات من خلال الصورة الموضحة.

بالضغط علي إرفاق تقرير طبي آخر ثم نضغط على أضافه

تقديم الطلب.

ثم إعادة رفع تقرير طبي

يجب على المستفيد حجز موعد لزيارة الفرع، وذلك في حالة كان الطلب طلب حضور المستفيد.

ولحجز موعد الزيارة نضغط على الرجاء تحيد زيارة ومن ثم تجديد موعد الزيارة ثم الضغط على كلمة حفظ.

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