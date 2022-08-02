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خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

نورا جمعة

 تزامنا مع اقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 من وزارة الموارد والتنمية البشرية، حيث كشفت عن طريقة وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور، حيث أصبح من اكثر الأخبار السعودية المتصدرة في محركات البحث من جو جل لأهميته لقطاع عريض من المتقدمين.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك عدة تساؤلات عن موعد صرف الراتب

حيث تم تحديد الصرف أول كل شهر ميلادي وهو معاش إضافي يصرف لمرة واحدة.

حساب المواطن يعلن تعديلات جديدة وزيادة إضافية لعام 1444

كيفية تقديم إعتراض الضمان الإجتماعي المطور 1444 بالخطوات

كيف يعرف المستفيد قبول طلبة

من الأسئلة الكثيرة التي يبحث عنها المتقدم كيف اعرف انه تم قبولي في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يوجد طرقتين للمعرفة:

الطريقة الأولي

زيارة اقرب فرع من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسؤال موظف الاستعلام عن نتيجة القبول أو الرفض.

الطريقة الثانية

بواسطة الاتصال بالرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي 19911.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم دراسة الأهلية وفق وزارة الموارد البشرية والاجتماعية، بعد استكمال كافة المستندات التي أحقية المواطن لاستحقاق المعاش.

قام خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص مبلغ وقدرة ملياري ريال سعودي وذلك لصرف معا ش إضافي لمرة واحدة لمتقدمي معاش الضمان الاجتماعي المطور

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

موعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم الرد على هذه النقطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أوضخت عن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور1444 وهو خلال 60 يوم من التقديم.

وفي حالة رفض الاعتراض فهذا يعني انه لا يدخل من ضمن قائمة المستحقين وغير مستوفي للشروط الأهلية التي نصت عليها وزارة الموارد و التنمية البشرية الاجتماعية

وفي حالة الرد بالقبول فسوف يتم صرف المعاش للمستحق بأثر رجعي.

كيفية التقديم لاعتراض الضمان الاجتماعي

الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية 

الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة

  

والتسجيل إدخال رَقَم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة دخول كما هو موضح بالصور.

الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة

من الصفحة الرئيسية للخدمات إلكترونية ندخل على اعتراضات بحيث يقوم المستفيد باختيار خدمة اعتراضات كما هو موضح بالصورة.

الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة

بعدها سوف تظهر ثم الضغط على كلمة الدخول للخدمة كما هو مبين بالصورة.

اختيار نوع من اعتراضات.

بطاقة تعريف الخدمة

1 الاعتراض على إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.

2الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لزوى الإعاقة.

يتم اختيار نوع الاعتراض على إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

ومن ثم يتم اختيار أي مكتب  يفضله المستحِقّ للمراجعة حيث يتم ظهور اسم المكتب الذي تم تسجيل خدمة معاش الضمان بواسطته، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الاعتراض، ثم الضغط على التالي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

بعد الموافقة من المستفيد على التعهد يضغط على التالي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

ومن ثم يضغط المستفيد على أيقونة تقديم الطلب بذلك سوف يتم طلب الاعتراض وكن حريص في أثناء عمل ذلك لأنه لا يمكن تعديل أي بيانات في الطلب بعد التقديم.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطو

ومن بعد سوف يظهر ملخص الطلب و أيضا طبعه، ومن بعد يجب انتظار رسالة نصية للمستفيد عبر رَقَم جوالة برقم طلب الاعتراض.

متابعة طلب الاعتراض

من خلال البوابة إلكترونية بالضغط علي أيقونة طلباتي.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطو

خدمة الاعتراض على  إيقاف الإعانة المالية لزوى الاحتياجات الخاصة.

يتم اختيار نوع الاعتراض  الإيقاف عن الإعانة المالية لزوى الإعاقة.

الإعانة المالية لزوى الإعاقة.

وبعدها يتم اختيار المكتب المفضل لدى المستفيد للمراجعه.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

حيث يقوم المستفيد بالموافقة والضغط على كلمة التالي.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

سوف يتم طلب الاعتراض فور الضغط على أيقونة تقديم الطلب، ولا يمكن تعديل أي بيانات بعد تقديم وقبول الطلب.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

بعد ذلك سوف يظهر ملخص الطلب مع الطبع مع إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالمستفيد.

متابعة طلب الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

حيث يمكن تتبع الطلب عن طريق البوابة إلكترونية، والضغط على أيقونة طلباتي.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

وفي حالة اذا كان طلب تقرير طبي آخر فهذا معناه أن التقرير الطبي المقدم من قبله ملاحظات ويمكن مشاهدة الملاحظات من خلال الصورة الموضحة.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

بالضغط علي إرفاق تقرير طبي آخر ثم نضغط على أضافه

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

تقديم الطلب.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

ثم إعادة رفع تقرير طبي

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

يجب على المستفيد حجز موعد لزيارة الفرع، وذلك في حالة كان الطلب طلب حضور المستفيد.

ولحجز موعد الزيارة نضغط على الرجاء تحيد زيارة ومن ثم تجديد موعد الزيارة ثم الضغط على كلمة حفظ.

خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

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نورا جمعة

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