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خطوات وشروط طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات 2022

أحمد علي عبد الخالق

يريد الكثير من الأشخاص التعرف أكثر حول الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم على “طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات” وقد قامت  مؤسسة التأمينات بتخصيص خدمات، لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات وهذا كان من ضمن الخدمات المقدمة لمواطني السعودية، وعبر هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل هذا الأمر مع شرح طريقة الطلب للإعفاء بالتفصيل.

خطوات وشروط طلب الإعفاء من غرامات التأخير التامينات 2022

طريقة تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات

يمكنك التقديم على طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات:

معلومات عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .. وطريقة طباعة برنت التأمينات عن طريق الانترنت.

«التأمينات الاجتماعية» توضح هذه التوضيحات الهامة

  • في البداية قم بالدخول لموقع مؤسسة التأمينات.
  • بعد ذلك قم باختيار فئة الأعمال.
  • بعد ذلك قم بتسجل الدخول من خلال استخدام رقم الهوية وكتابة كلمة السر وإضافة الرمز المرئي.
  • بعد ذلك قم بالنقر على المؤسسة المرادة.
  • ثم قم بالضغط فوق الخدمات المالية.
  • بعد ذلك قم باختيار الإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير.
  • ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل الصحيح.
  • بعد ذلك قم برفع الوثائق والمستندات.
  • قم بقراءة جميع الأحكام والشروط والموافقة عليها.
  • ثم قم بالنقر على خانة التقديم.

شروط الإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير

لكي تتمكن من التقديم على طلب إعفاء عن الغرامة الخاصة بالتأخير،يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالآتي:

  • يلزم أن تكون تلك المرة الأولى له في طلب الإعفاء ولا يكون قد استفاد منه من قبل.
  • كما يلزم خلو سجل المنشأة أو المؤسسة من الإصابات التابعة للعمل أو أي مخالفات مرفوضة.
  • كما يلزم عدم تواجد أي إجراءات تكون معلقة.
  • يلزم أن تقوم بالتسجيل لكافة العاملين بالمؤسسة.
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية


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