خطوات وشروط طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات 2022

يريد الكثير من الأشخاص التعرف أكثر حول الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم على “طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات” وقد قامت مؤسسة التأمينات بتخصيص خدمات، لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات وهذا كان من ضمن الخدمات المقدمة لمواطني السعودية، وعبر هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل هذا الأمر مع شرح طريقة الطلب للإعفاء بالتفصيل.

طريقة تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات

يمكنك التقديم على طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات:

في البداية قم بالدخول لموقع مؤسسة التأمينات.

بعد ذلك قم باختيار فئة الأعمال.

بعد ذلك قم بتسجل الدخول من خلال استخدام رقم الهوية وكتابة كلمة السر وإضافة الرمز المرئي.

بعد ذلك قم بالنقر على المؤسسة المرادة.

ثم قم بالضغط فوق الخدمات المالية.

بعد ذلك قم باختيار الإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل الصحيح.

بعد ذلك قم برفع الوثائق والمستندات.

قم بقراءة جميع الأحكام والشروط والموافقة عليها.

ثم قم بالنقر على خانة التقديم.

شروط الإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير

لكي تتمكن من التقديم على طلب إعفاء عن الغرامة الخاصة بالتأخير،يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالآتي: