خطوات وشروط تقديم طلب المشاركة في الحج والاوراق المطلوبه 1433 هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها المشاركة في الحج في العام الحالي وقامت الوزارة بتحديد مجموعة من الوظائف المتاحة والتي يمكن للمواطنين من خلالها العمل في مساعدة الكادر الطبي في السعودية ومستشفياتها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسنوضح لكم فيما يلي طريقة التقديم والشروط المطلوبة، فالحج هو فريضة فرضها الله علينا ولكن لمن استطاع.

تقديم طلب المشاركة في الحج لعام 1443هـ – 2022م

في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني ل”وزارة الصحة السعودية” من خلال الرابط الخاص بها. moh.gov.sa

في الخطوة التالية قم بتحديد العقد ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

ثم قم بوضع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم انقر على “التسجيل”.

الشروط اللازمة للمشاركة في الحج 1443هـ

في البداية يلزم تقديم شهادة بالتخصص الذي تريد الحصول عليه وألا يكون قد صدر عنه قرار رسمي يمنعه من مزاولة المهنة أو ممارسة العمل.

كما أنه من الشروط أن يكون المتقدم حصل على لقاح فيروس كورونا بكل جرعاته الثلاثة ومعه ما يُثبت ذلك.

كما يلزم المتقدم أن يكون متفرغا للمشاركة في موسم الحرم فقط بحيث لا يشمل العقد مشاركته بأي عمل خارج الحرم.

يشترط طوال موسم الحج يكون المتقدم قدم إجازة على عمله حتى ينتهي الموسم.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في الحج

في البداية يجب أن تقوم بتقديم شهادة خبرة في العمل بداخل قسم العناية المكثفة.

كما يجب تقديم شهادة خاصة بتصنيف المتقدم المهني سارية المفعول.

تقديم صورة من الهوية الشخصية الخاصة بالمتقدم.

الاستعلام عن قبول طلب المشاركة في الحج