خطوات وشروط تقديم طلب المشاركة في الحج والاوراق المطلوبه 1433 هـ
يبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها المشاركة في الحج في العام الحالي وقامت الوزارة بتحديد مجموعة من الوظائف المتاحة والتي يمكن للمواطنين من خلالها العمل في مساعدة الكادر الطبي في السعودية ومستشفياتها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسنوضح لكم فيما يلي طريقة التقديم والشروط المطلوبة، فالحج هو فريضة فرضها الله علينا ولكن لمن استطاع.
تقديم طلب المشاركة في الحج لعام 1443هـ – 2022م
- في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني ل”وزارة الصحة السعودية” من خلال الرابط الخاص بها. moh.gov.sa
- في الخطوة التالية قم بتحديد العقد ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.
- ثم قم بوضع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم انقر على “التسجيل”.
الشروط اللازمة للمشاركة في الحج 1443هـ
- في البداية يلزم تقديم شهادة بالتخصص الذي تريد الحصول عليه وألا يكون قد صدر عنه قرار رسمي يمنعه من مزاولة المهنة أو ممارسة العمل.
- كما أنه من الشروط أن يكون المتقدم حصل على لقاح فيروس كورونا بكل جرعاته الثلاثة ومعه ما يُثبت ذلك.
- كما يلزم المتقدم أن يكون متفرغا للمشاركة في موسم الحرم فقط بحيث لا يشمل العقد مشاركته بأي عمل خارج الحرم.
- يشترط طوال موسم الحج يكون المتقدم قدم إجازة على عمله حتى ينتهي الموسم.
الأوراق المطلوبة للمشاركة في الحج
- في البداية يجب أن تقوم بتقديم شهادة خبرة في العمل بداخل قسم العناية المكثفة.
- كما يجب تقديم شهادة خاصة بتصنيف المتقدم المهني سارية المفعول.
- تقديم صورة من الهوية الشخصية الخاصة بالمتقدم.
الاستعلام عن قبول طلب المشاركة في الحج
- لكي تستعلم قم بالدخول على رابط موقع وزارة الصحة السعودية الخاص بتسجيل الدخول. moh.gov.sa
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عند تسجيلك أول مرة.
- قم بملء كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع
- بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل في الكوادر الطبية الخاصة بالحج.
- إذا تم قبول الطلب الخاص بك سيظهر اسمك بين الأسماء وإذا لم تجد اسمك فهذا يعني أنه تم رفض طلبكم.
انا اعمل بوزارة الصحة المصرية بوظيفة /فنى هندسة
تقدمت عن طريق المديرية ولم يتم ارسال الطلب للوزارة
اقوم باى اعمال كتابية او نظافة حتى ارجو الموافقة على طلبى