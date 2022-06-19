خطوات وشروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1443هـ

تسعى الحكومة إلى توفير سبل الراحة للمواطنين فبدلاً من الخروج من منازلهم والذهاب إلى المصالح الحكومية لتجديد الهوية الوطنية الخاصة بهم، أصبح من الممكن تجديدها إلكترونيا من خلال منصة أبشر حيث يتوفر بها عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ومن أهم تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا، كما وضعت وزارة الداخلية بعض الشروط والضوابط لتجديد الهوية الوطنية ومن أهمها هو تجديد الهوية خلال 180 يوم من ميعاد التجديد وسنقدم لكم خطوات التقديم والشروط.

طريقة تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر

أصبح من الممكن تجديد الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية الرسمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة أبشر الأفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمات.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدماتي.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات.

قم من خلالها النقر على أيقونة الأحوال المدنية.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار تجديد الهوية الوطنية.

ستظهر أمامك شروط وأحكام تجديد الهوية الوطنية.

قم بقراءتها والموافقة على كافة الشروط.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لكي تتمكن من تجديد الهوية الخاصة بك وهي كالتالي: