يعتبر بنك التمنية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من البنوك المهمة والتي تقدم الدعم إلى العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بطرح العديد من القروض إلى المواطنين والشركات التي تجاوز مدة نشاطهم عن 3 سنوات بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى المواطنين والشباب لبداية مشروعاتهم الصغيرة وذلك يبحث العديد من المواطنين على طرق الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعي ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات وشروط الحصول على قرض أفق من بنك التنمية الاجتماعي.

شروط الحصول على قرض أفق من بنك التنمية الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية وفي حالة الشركات والمؤسسات يجب أن تكون في القطاعات التي يدعمها بنك أفق وهي الصناعة، السياحة، التعليم، التجزئة، الترفيه، التقنية.

بنك التنمية الاجتماعي هو المسؤول عن تحديد قيمة التمويل وتختلف القيمة تبعاً للمبيعات ونوع القطاع ولكن بحد أقصى يكون مبلغ التمويل 10 مليون ريال سعودي.

يشترط أن تكون المؤسسة لم تمر يضيق مالي في آخر 3 سنوات.

يجب أن تكون المؤسسة تعم ما لايق عن 3 سنوات.

يشترط تقديم ميزانية الشركة لمدة آخر 3 سنوات لشركة.

يشترط أن يكون المؤسسة لديها سجل تجاري نشط.

خطوات التسجيل للحصول على قرض أفق من بنك التنمية الاجتماعية