خطوات وشروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444ه‍

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن عدد من الوظائف الشاغرة للمعلمين، وبلغ عدد الوظائف المطلوبة حوالي 11 ألفا و 547 وظيفة تعليمية مختلفة في تخصصات متعددة، ويتم التعاقد مع المعلمين طبقا إلي لأحت الموارد البشرية، وأعلنت الوزارة أن التقديم على الوظائف الشاغرة يتم بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد وشروط وخطوات التقديم على الوظائف الشاغرة.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن موعد التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة بها، على النحو التالي:

• تبدأ التقديمات على الوظائف التعليمية الشاغرة، يوم الأحد 2/1/1444ه‍ حتى 9/1/1444ه‍ عبر نظام جدارة.

خطوات التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة جدارة

أعلنت وزارة التعليم عن خطوات التقديم للوظائف التعليمية الشاغرة، والتي تتم بشكل إلكتروني عبر نظام جدارة، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلي موقع نظام جدارة من هنا.

2- الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول، وقم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق المرئي، ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

3- الخطوة الثالثة قم بالضغط على ارغب بالتقديم على وظائف جدارة.

4- الخطوة الرابعة قم بكتابة البيانات المطلوبة، ثم قم بتحديد الوظيفة المناسبة.

5- الخطوة الخامسة قم بقراءة الشروط بشكل جيد.

6- الخطوة السادسة قم بكتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، ثم قم بإرفاق الأوراق المطلوبة.

7- الخطوة السابعة بعد كتابة البيانات بشكل صحيح ورفع الصورة المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الطلب.

التخصصات التعليمية المطلوبة للوظائف الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن عدة تخصصات للوظائف الشاغرة على النحو التالي:

• لغة إنجليزية.

• رياضيات.

• إدارة أعمال.

• فيزياء.

• كيمياء.

• أحياء.

• مهارات رقمية.

شروط التقديم للوظائف التعليمية الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم عن بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للوظائف التعليمية، على النحو التالي:

• انطباق شروط الوظيفة على المتقدم.

• أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة جامعية في مجال التخصص.

• تحقيق المتقدم للضوابط المهنية، وشروط مزاولة مهنة التعليم داخل المملكة.