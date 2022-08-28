خطوات وشروط التسجيل في جامعة الملك خالد 1444هـ
تعد الجامعة واحدة من أهم وأشهر الجامعات الموجودة والتي يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها، ولذلك نذكر أن الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للطلاب الذين لم يتم قبولهم في مراحل الترشيح الثلاثة وكذلك متوفر لديهم أيضاً إمكانية التسجيل في التخصصات المتوفر لديها مقاعد شاغرة في الجامعة، لذلك تابع معنا السطور القليلة التالية لتتعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط المطلوبة.
كيفية التقديم بجامعة الملك خالد :-
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لتتمكن من إتمام عملية التسجيل وهي كالتالي:
- في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد.
- بعد ذلك قم بالذهاب إلى خدمة التسجيل الفوري.
- ثم قم باختيار قائمة (القبول).
- بعد ذلك قم بالضغط على (طلب قبول البكالوريوس للطلبة السعوديين).
- بعد ذلك قم بتحديد جنس المتقدم (إن كان طلاب أو طالبات).
- بعد ذلك قم بالنقر على (القبول الفوري).
- ثم قم بكتابة رقم السجل المدني.
- في الخطوة التالية نكتب الرقم السري الخاص بطلب القبول.
- ثم قم باختيار أحد الرغبات السوداء والرغبات الحمراء تعني إنها ليست متاحة للاختيار.
- يجب أن تقوم بالتحقق من ظهور الرغبة تحت القائمة نفسها.
- بعد ذلك قم بكتابة الكود السري الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة (الموافقة) من أجل إتمام عملية قبول الرغبة.
شروط التسجيل :-
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل إتمام عملية التقديم وهي كالتالي:
- في البداية يلزم أن يكون هناك طلب قبول قد تم إدخاله من قبل إلى نظام الجامعة.
- كما يلزم أن يكون المتقدم قد حقق نسبة القبول في التخصص الذي يرغب في القبول به.
- كما يلزم أن يكون هناك مقعد شاغر لدى المتقدم في التخصص التابع له.
- كما يلزم أن يكون المتقدم قد استوفي جميع الشروط المطلوبة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
- كما يلزم أن يتم الانتقال بشكل فوري وصرف رقم جامعي في الحال وهذا بعدما يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله.
- من الممكن أن يقوم الطالب بتغيير القبول من أجل تغيير التخصص وهذا تابع لرغبته.
- يلزم على الطالب متابعة موقع الجامعة باستمرار من أجل التعرف على المقاعد الشاغرة إذا كانت متوفرة.