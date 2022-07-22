خطوات وشروط التسجيل في بنك التسليف الجديدة في السعودية 1444 .. قروض الزواج وللمتقاعدين

بنك التسليف والادخار السعودي هو بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقد قدم بنك التسليف عدد من الشروط الخاصة بتمويل الأفراد سواء قروض الزواج او قرض الأسرة او قروض الموظفين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، نوضح فيما يلي تفاصيل شروط التسجي في بنك التسليف الجديدة في السعودية 1444 وخطوات التسجيل.

شروط بنك التسلف الجديدة 1444 في السعودية

يقدم بنك التسليف في المملكة العربية السعودية القروض وأنواع التمويل المختلفة مع ضرورة استيفاء عدد من الشروط التي تلزم لضمان سداد القروض المتحصل عليها من قبل العملاء

جميع العاملين في القطاع غير الربحي أصبح بمقدرتهم الاستفادة من منتجات البنك التمويلية من خلال اعتماد جهات عملهم مباشرة. مساعد الطعيمي – المدير التنفيذي لتمويل الافراد يتحدث عن التفاصيل في الرابط أدناهhttps://t.co/OLjTXmxb0A — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) July 1, 2022

شرط قرض الزواج من بنك التسليف 1444

ألا يتعدى عمر المتقدم 70 سنة، على ألا يتجاوز الكفيل عمر 55 سنة.

يجب أن يقل الدخل الشهري للفرج المتقدم للحصول على القرض عن 12500 ريال سعودي.

أن يكون الزواج هو المرة الأولى للمتقدم للحصول على القرض، ويستثنى من قام بتطليق زوجته الوحيدة، أو قام بتطليق زوجته الوحيدة التي لم يدخل بها.

يجب أن تكون الزوجة سعودية أو واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة كانت الزوجة غير سعودية، يجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة على الزواج.

مع ضرورة تقديم عقد الزواج الرسمي المصدق من المحكمة المختصة للبنك، على ألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين هجريين.

شروط بنك التسليف للمتقاعدين 1444