قدمت الحكومة السعودية عدد من برامج الدعم والمبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعدات إلى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه البرامج والمبادرات مبادرة الدعم السكني التي تم طرحها من وزارة الإسكان والتي يتم من خلالها منح الأراضي أو الوحدات السكنية على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتوزيعها ولكن أقرت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التقديم في برنامج الدعم السكني ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات وشروط التسجيل في برنامج دعم سكني للحصول على الأراضي المجانية.

الشروط اللازمة للتقديم في دعم سكني للحصول على الأراضي المجانية

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الأراضي المجانية من برنامج دعم سكنى سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم يقيم هو وأسرته داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.

لا يحق للأسرة التي سبق لأحد أبناءها الذكور الزواج من قبل الاستفادة من برنامج الأراضي المجانية من سكني.

لا تستطيع الأسرة التقديم مرة أخرى على برنامج الدعم في حالة رفض الطلب قبل مرور 5 سنوات من تقديم الطلب السابق.

تستفيد الأسر المستحقة من برنامج الدعم السكني مرة واحدة فقط.

طريقة التقديم للحصول على الأراضي المجانية من سكني.

خطوات التسجيل في الدعم سكني للحصول على الأراضي المجانية