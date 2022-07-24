خطوات ورابط التقديم في القوات البرية الملكية السعودية 2022 وشروط القبول للرجال والنساء

وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية قامت بتخصيص رابط التقديم في القوات البرية الملكية السعودية بشكل مباشر لتيسير عمليات التقديم من قبل مواطني البلاد، وبذلك يتم التسجيل في البداية ببوابة التجنيد الموحد ثم استكمال التقديم بشكل إلكتروني، وفي إطار ذلك تم وضع شروط القبول بما يتوافق مع طبيعة العمل بالقطاع العسكري الملكي، والتي نتعرف عليها أولاً قبل سرد خطوات التقديم بشكل تفصيلي من خلال السطور التالية.

شروط القبول بالقوات البرية الملكية السعودية

أن يكون الأشخاص المتقدمين من الجنسين من أصل سعودي وحاملين للهوية الوطنية السعودية، على أن يتم استثناء الأشخاص ذو الآباء العاملين خارج السعودية.

أن يكون غير متزوج أو متزوجة من أشخاص غير سعوديين.

أن يكون الشخص المتقدم لائق طبياً لخوض الخدمة واجتاز بكل نجاح اختبارات القبول.

لا بد وأن يتمتع بسيرة طيبة وحسن السير والسلوك، إلى جانب عدم تعرض لأي نوع من الاتهام بجرائم الإخلال بالشرف والأمانة وعدم الحكم عليه مطلقاً بالسابق.

يبدأ عمر الأشخاص المقبولين بالقوات البرية الملكية من 17 عام فأكثر على أن يكون الحد الأقصى للعمر 40 عام.

لم يسبق له العمل بأحد القطاعات الحكومية أو العسكرية وتعرض للفصل منها.

حاصل على أحد المؤهلات المطلوبة الخاصة بتخصصات القوات البرية الملكية.

تحقيق النجاح في كلاً من اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي بالإضافة لاجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون طول الشخص المتقدم متوافق مع وزنه، على أن يكون الطول 160 سم فأكثر وليس أقل.

رابط التسجيل بالقوات البرية الملكية السعودية

تم تفعيل رابط إلكتروني مباشر من خلاله يتم التقديم للالتحاق بالقوات البرية الملكية السعودية، والذي يتم من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط الموقع الرسمي بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع.

من الواجهة الرئيسية للموقع يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تدوين الرمز المرئي في المكان الخاص به داخل الموقع بشكل صحيح.

استكمال خطوات التسجيل في وظائف القوات البرية.

ماذا تفعل في حال ظهور رسالة خطأ التسجيل؟

حال تم التعرض لتلك المشكلة يتم تطبيق ما يلي من خطوات ليتم استكمال التسجيل بنجاح: