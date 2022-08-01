خطوات ورابط التسجيل في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 وشروط القبول والمستندات المطلوبة

ضوابط التسجيل في كلية الدفاع الجوي السعودي التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة سنوياً تفتح باب التقدم للالتحاق بكافة تخصصات الكلية أمام خريجي الثانوية العامة، في إطار عدد محدد من الشروط التي وفقاً لتوافرها من قبل الراغبين في القبول بها يتم التسجيل لاستكمال المسيرة التعليمية، وقد خصصت الكلية رابطاً إلكترونياً من خلاله يتم التقديم على التخصص المرغوب من قبل الطلاب، على أن يقوموا بإرفاق الأوراق الرسمية المطلوبة أثناء التسجيل الإلكتروني لإتمام العملية بنجاح.

ضوابط التسجيل في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444

تم وضع عدد من الشروط على الطلاب الراغبين في التسجيل لاستكمال العملية التعليمية بكلية الدفاع الجوي بالمملكة، وهي كما يلي:

أن يكون الطلاب حاملين للهوية السعودية ومن أصل سعودي باستثناء إذا كانت الإقامة مع والديه خارج البلاد بهدف الدراسة أو العمل.

حاصل على (80%) فأكثر في شهادة الثانوية العامة تخصص العلمي والتقني على أن تكون شهادة العام الدراسي الحالي وليس الأعوام الماضية (لن تقبل).

يتراوح عمر المتقدم ما بين 17 إلى 22 عام عند التقديم وغير متزوج.

النجاح في المقابلة الشخصية والفحص الطبي الأول والأخير ( على أن يكون خاص باللجنة الطبية لقبول الطلاب بالكليات العسكرية).

لدى المتقدم شهادة الثانوية العامة (سعودية) تخصص طبيعية أو تخصص تقنية فقط لجميع الكليات.

في حال كان المتقدم حاصل على البكالوريوس لابد من عدم مرور أكثر من سنة على التخرج وأن تكون الدراسة بانتظام كلي.

حسن السير والسلوك وعدم الحكم عليه في السابق بأي جريمة.

لا بد من وجود توازن بين الطول والعرض، والطول ما بين 165 حتى 188 والوزن من 52 كيلو حتى 80 كيلو.

اجتياز اختبار قدرات الكليات العسكرية واللياقة البدنية فضلاً عن النجاح في اختبارات في القبول الشامل.

يجب العلم أن الفرز الخاص بالطلاب يتم وفقاً للاحتياج الجامعي المطلوب.

حصول المتقدم على 60% فأكثر في اختبار القدرات العامة وعلى 60% فأكثر في اختبار التحصيلي، والنجاح في اختبارات اللغة الإنجليزية.

التسجيل في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444

على الراغبين في التقدم والتسجيل في كلية الدفاع الجوي التابعة إلى القوات المسلحة السعودية، اتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح:

الانتقال مباشرةً إلى منصة القبول الموحد الخاصة بوزارة الدفاع السعودية.



من البوابة الرئيسية يتم الانتقال إلى تبويب التقديم في الكليات العسكرية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

تدوين البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها على أن تكون صحيحة.

رفع الأوراق الرسمية المطلوبة على الموقع.

بعد قراءة كافة الشروط والأحكام يتم الضغط على موافق.

بعد مراجعة كافة البيانات المدخلة يتم النقر على تأكيد الطلب.

الأوراق المطلوبة

لاستكمال عملية التقديم بكل نجاح لابد من توفير الأوراق التالية: