خطوات مهمة توضحها وزارة الحج والعمرة بالسعودية لأداء مناسك الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عدة شروط وخطوات يجب على الحجاج الالتزام بها لأداء مناسك الحج في وقفة عرفة وموسم الحج، هذه الخطوات تجعل الحجاج القيام بمناسك الحج دون خلل أو نقص في الأجر وعدم بطلانها، كما توضح خطوات أمنية وصحية تحافظ على الحالة البدنية للحجاج.

بداية مناسك الحج تكون بحسن النية في القلب في فريضة الحج، حيث على الحجاج قول “لبيك اللهم لبيك حج، تبدأ مناسك الحج بالوقوف في يوم عرفة، ومن شروط عرفة معرفتها وإدراكها بليله قبل طلوع الفجر، والنزول في عرفة من بداية ظهور الشمس ولا يغادر الحج قبل المغيب، وبعد ذلك الوقوف أمام القبلة ومن الحجاج يدعون لله حتى مغيب الشمس.



بعد ذلك يقوم الحجاج طواف الزيارة والحج، حيث الطواف الكعبة سبعة أشواط، ويبدأ الطواف من منتصف ليلة العيد حيث يوم 10 ذي الحجة وينتهي وقت الطواف بانتهاء شهر ذي الحجة، السعي حول الكعبة سبعة أشواط، السعي الأول يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والثاني يكون من المروة وينتهي بالصفا، والسابع ينتهي بالمروة، ولا يشترط في السعي الطهارة ولا موالاة بين الأشواط السبعة.

بينما على الحجاج الالتزام ببعض المتطلبات الصحية في موسم الحج، والتي قد أعلنت عنها وزارة الصحة بالسعودية، لحماية الحجاج من أي أمراض، منها تلقيح الحجاج لقاح فيروس كورونا، والحمى الشوكية والصفراء، وبعض الأمراض المعدية والمزمنة مثل أمراض القلب والكبد والكلى والجهاز التنفسي.