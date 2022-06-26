خطوات التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط

تعتبر مؤسسة التقاعد من أهم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر دعم مالي لكافة المواطنين المحتاجين بالسعودية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي يلزم اتباعها لإمكانية الاستفادة من ذلك القرض ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم شروط الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد.

شروط الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من مؤسسة التقاعد وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عام إلى 65 عام.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات الخاضعة إلى نظام التقاعد العسكري.

كما يجب على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية وأن يكون متواجد بالمملكة العربية السعودية.

يجب ألا تقل فترة العمل عن سنتين للمتقدم.

كما يجب على المتقدم أن يقدم كافة البيانات المطلوبة وأن يكون قادر على السداد.

خطوات الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي يلزم أن تتبع للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد: