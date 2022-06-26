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خطوات التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط

مريم محمود

تعتبر مؤسسة التقاعد من أهم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر دعم مالي لكافة المواطنين المحتاجين بالسعودية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي يلزم اتباعها لإمكانية الاستفادة من ذلك القرض ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم شروط الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد.

شروط الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من مؤسسة التقاعد وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

موعد صرف راتب التقاعد لشهر “يونيو – ذو القعدة” 1443 وشروط الاستحقاق

خطوات الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد وأهم المميزات

  • يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عام إلى 65 عام.
  • يجب أن يكون المتقدم من الفئات الخاضعة إلى نظام التقاعد العسكري.
  • كما يجب على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية وأن يكون متواجد بالمملكة العربية السعودية.
  • يجب ألا تقل فترة العمل عن سنتين للمتقدم.
  • كما يجب على المتقدم أن يقدم كافة البيانات المطلوبة وأن يكون قادر على السداد.

خطوات الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي يلزم أن تتبع للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد:

  1. أولًا يتم التوجه إلى الرابط الخاص بمؤسسة التقاعد من خلال النقر على الرابط التالي https://www.pension.gov.sa/.
  2. بعد ذلك يتم التقديم إلى طلب التمويل ثم يتم كتابة ملء البيانات المطلوبة من أجل الحصول على القرض ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورقم البطاقة الوطنية والبريد الإلكتروني.
  3. على المستفيد أن يتأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها ثم النقر على أمر تسجيل الدخول.
مريم محمود

مريم محمود من الإسكندرية كاتبة لدى الكثير من المواقع الإلكترونية وأهتم بكافة الأخبار


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