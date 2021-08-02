خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين في 60 ثانية وانت في بيتك

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين في 60 ثانية وانت في بيتك دون الحاجة إلي التعطل أو بذل مزيد من الجهد، أتاح بنك الراجحي لكافة المواطنين والمقيمين بداخل وخارج المملكة إمكانية فتح حساب بدون الذهاب إلي مقر المصرف من خلال عدة خطوات بسيطة جداً، حيث يعد مصرف الراجحي أحد أهم وأفضل البنوك السعودية التي تقدم مزيد من التسهيلات الكبيرة وخدمات تفوق الخيال.

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين في 60 ثانية

في البداية لكي تستفيد من حزم الخدمات والمزايا التي يوفرها بنك الراجحي من قروض شخصية وتمويلات عقارية وقروض تعليمية وتمويلات السيارات وغيرها من الخدمات المصرفية الإسلامية التي تتوافق مع تعاليم الإسلام، عليك أولاً التعرف على خطوات فتح حساب بدون الذهاب إلي البنك من اي مكان واي وقت وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:



الولوج إلي رابط موقع الراجحي من على الإنترنت.

من على الإنترنت. الضغط على الصفحة الرئيسية.

ملئ البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تحوي كلا من (الإسم، العنوان، رقم الجوال) وباقي المعلومات والمطلوبة.

توثيق البيانات عبر منصة أبشر.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات عليك باستقبال رسالة عبر البريد الإلكتروني موضح فيها رقم وبيانات الحساب.

ضوابط فتح حساب في بنك الراجحي

حدد مصرف الراجحي بعض الآليات البسيطة ليتمكن الشخص من فتح حساب بالراجحي، حيث تعد أبرز الشروط والأحكام التي حددها البنك إلي المقبلين إلي فتح حساب كالتالي:

لا يقر عمر الشخص المتقدم عن خمسة عشر عام.

توافر بطاقة هوية سارية.

يمتلك رقم هاتف مسجل باسمه في أحدي شركات الإتصالات السعودية.

توضيح عنوان السكن داخل المملكة.

يجب أن يكون المتقدم مشترك في خدمة أبشر.

بعد توضيح كافة المستندات والأوراق المطلوبة عليك بالتوجه على التوقيع على الطلب.

رقم مصرف الراجحي

تستطيع الحصول على الخدمات الإلكترونية لمصرف الراجحي سواء كانت مساعدة في الحصول على معلومات عن فتح حساب أو معلومات عن القروض أو غيرها من خلال الإتصال بالرقم التالي (00966920003344).

وصلنا إلي ختام شرح خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين في 60 ثانية وانت في بيتك.