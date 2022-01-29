خطوات فتح حساب الراجحي أون لاين 1443 للمواطن والمقيم

خطوات فتح حساب الراجحي أون لاين أصبح سهل للغاية وذلك لكل من المواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية، وبأي دولة، حيث يتم عن طريق شبكة الإنترنت والدخول على موقع مصرف الراجحي، وذلك بدون ما تخطي عتبة الباب كما ذكر البنك في موقعه الإلكتروني بشكل سهل وبسيط عن طريق ملئ بيانات التسجيل، مع الموافقة على الشروط والأحكام وقراءتها جيدًا كي تعرف شروط فتح حساب جاري الراجحي ثم من خلال قنوات المصرف الإلكترونية يمكنك إدارة حسابك على مدار الساعة وانت بأي مكان في العالم.

خطوات فتح حساب الراجحي أون لاين 1443

أولى خطوات فتح حساب الراجحي أون لاين 1443 يكون باختيار الطريقة المناسبة لفتحه، وذلك لتوافر أكثر من وسيلة إلكترونية إما عن طريق الموقع، أو فتح حساب عن طريق تطبيق الراجحي وذلك على هاتفك الذكي، وأينما كنت وفي دقائق تستطيع تعبئة نموذج فتح الحساب وتعبئة النموذج الذي يتطلب الموافقة على الشروط والأحكام لفتح حساب مصرفي، ثم كتابة بياناتك الشخصية والمالية.

ما هي شروط فتح حساب جاري الراجحي أون لاين

إذا أردت معرفة شروط فتح حساب بمصرف الراجحي الإلكتروني، ادخل على رابط تقديم طلب الحصول على حساب جاري بالمصرف من الرابط السابق، ثم تعبئة النموذج، ومن خلال الموقع فإن شروط وأحكام الحصول على حساب جاري بطريقة سريع هي:

عمر المتقدم 18 سنة فأكبر.

كما أتيح الآن فتح حساب لمن يبلغ الخامسة عشر عامًا، ضمن البيئة التجربية لمؤسسة النقد العربي السعودية.

توافر بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية.

ألا يكون العميل أو أحد أقاربه شاغلاً منصب سياسي.

أن يكون لدى العميل رقم جوال من أحد شركات الاتصال بالمملكة العربية السعودية.

إقرار العميل بأنه ليس لديه أي إعاقة بصرية أو سمعية أو عقلية، وفي حالة تواجد إعادة لديه وجب إخطار المصرف.

لابد من التسجيل بالعنوان الوطني ويكون صحيحًا.

كما يجب على المسجل أن يكون سبق وسجل في خدمة أبشر لإتمام توثيق الحساب البنكي.

ألا يكون المتقدم من عملاء المصرف.

إقرار من العميل بموافقته على فتح حساب شخصي.

تسجيل البيانات على الموقع لا يعني فتح الحساب مباشرة، وإنما لابد من إشعار يصدر من البنك للعميل يفيد فتح الحساب.

إقرار بصحة البيانات المدخلة.

إجراءات فتح حساب الراجحي أفراد

يتم كما ذكرنا من تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني.

ثم توثيق رقم الجوال بحسابك البنكي.

وتوثيق البيانات عبر أبشر الخدمات.

وهذه الإجراءات أصبحت سهلة وبسيطة عن طريق تطبيق الراجحي موبايل، وموقع البنك، ومتاحة لكل من الموطن والمقيم دون الذهاب للفرع.