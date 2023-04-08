نقدم لكم اليوم خطوات طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444، حيث إن الكثير من الأشخاص المتعثرين في المملكة العربية السعودية يتطلعون إلى معرفة كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، حيث يتم تقديم هذه المساعدة عن طريق المكتب التنفيذي لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وسوف نذكر لكم في هذه المقالة بالتفصيل كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي، بالإضافة إلى خطوات طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي للمساعدات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدة مالية أو عينية، كما أننا سوف نقوم بعرض حل مشكلة يعاني منها الكثير من المستخدمين وهي جملة: “يتعذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك”.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

قام المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي بوضع بعد طرق التواصل مع الجهات الخاصة بالعمل وخدمة العملاء أيضا، ويمكن التواصل معهم من خلال الطرق التالية:

الاتصال على الرقم المخصص لمكتب الديوان: 8001166668. التواصل مع خدمة العملاء من خلال الخيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني. إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: info@albaha.gov.sa. يمكنك أيضا التواصل معهم عن طريق فاكس على الرقم: 00966-11-434-6654.

طريقة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

للحصول على المساعدة المالية التي يقدمها الديوان الملكي للأشخاص المتعثرين وذوي الدخل المنخفض، يتطلب من المتقدم إتمام الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

النقر على تبويب “بدء الخدمة”.

بعد ذلك قم بالنقر على تبويب “خدماتي الإلكترونية”.

سينتقل المتصفح إلى صفحة جديدة تحتوي على المساعدة التي يرغب المتقدم في التقديم عليها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على مربع “إرسال”.

بعد ذلك سيتوجب عليك انتظار رد الرسالة خلال أيام قليلة.

شروط الحصول على مساعدة مالية أو عينية

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم إقامة دائمة في السعودية.

أن يكون من متلقي الدعم المقدم من الحكومة السعودية.حل مشكلة يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك.

حل مشكلة يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك

بعض الأشخاص قد يتلقون ردًا من الديوان الملكي يحتوي على عبارة “نأسف لعدم تنفيذ طلبك” بعد دراسة طلبهم بعناية من قبل مديري المراجعة والدعم، ويمكن أن يعود رفض الطلب إلى أسباب متعددة، منها:

عدم إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة من قبل المكتب.

عدم ملاءمة الأسباب المذكورة في الطلب للحصول على المساعدة المطلوبة أي أن الأسباب غير مقنعة.

ولحل هذه المشكلات، يمكن إعادة إرسال الطلب بوثائق الهوية الرسمية المطلوبة، مع تقديم بيان شافٍ للأسباب المتعلقة بالطلب.