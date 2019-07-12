خطوات طلب صرف تعويض ساند ضد التعطل عن العمل

‏أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن خطوات صرف تعويض “ساند” وهو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويكون موعد صرف ساند فى الفترة بين فى اليوم 26 من شهر الاستحقاق وحتي بداية الشهر التالي طبقا لما وضحته مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ويتم الصرف بصورة دورية ومنتظمة، ونتعرف من خلال هذا المقال على قيمة تعويض ساند، وخطوات التقديم على صرف ساند، والخطوات اللازمة لتقديم طلب صرف تعويض ساند .

كم مكافأة صرف ساند

تبلغ قيمة تعويض ساند ستون بالمئة من متوسط الأجور الشهرية التي تخضع للإشتراك، عن قيمة شهر من الشهور الثلاثة، ويجب الا تزيد عن تسعة الاف ريال سعودي خلال الشهر، وبعد ذلك يتم صرف خمسون بالمئة عن باقى الـ 9 شهور المتبقية، ولكن بشرط ان لا يتجاوز مبلغ التعويض عن 7500 ريال سعودي في الشهر، وبحد أدني لا يقل عن الفين ريال سعودي، ويشترط عدم تجاوز قيمة متوسط الأجور الشهرية، وقد شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أهمية ذكر سبب ترك العمل، وإذا اكتشف اى تزوير في البيانات المقدمة سيتم تطبيق العقوبة التي تصل الى غرامة قدرها 10 الاف ريال سعودي ورد باقى المبلغ .

خطوات التقديم على صرف ساند

الدخول الى الحساب الخاص بك في موقع التأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول وكتابة رمز المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على كلمة إستحقاق .

قم بإدخال رقم حسابك البنكي .

ثم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالاتصال .

اذا كنت من المستحقين سيتم ارسال رسالة لك عبر الهاتف لتاكيد صرف ساند .

فى حالة انك من غير المستحقين سوف تصل رسالة اليك بها أسباب إستبعادك .

خطوات طلب صرف تعويض ساند

يمكنكم تقديم طلب صرف تعويض “ساند” ضد التعطل عن العمل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :