خطوات طلب تأشيرة زيارة عائلية في المملكة العربية السُّعُودية 2022 

قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السُّعُودية بإتاحة القدرة على الزيارة العائلية للمقيمين داخل المملكة، وذلك من خلال قيام المقيم بتقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وذلك بطريقة إلكترونية تماماً ومن خلال مراجعة هذا الطلب والتصديق عليه يتمكن المقيم من الزيارة العائلية بكل سهولة وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب التأشيرة، وذلك في السطور القليلة الآتية.

كيفية طلب تأشيرة زيارة عائلية في السُّعُودية 2022

يمكن لكافة المقيمين داخل المملكة أن يقوموا بتقديم الطلب الخاص بتأشيرة الزيارة العائلية وذلك من خلال عدد من الخطوات السهلة التي يمكن لأي شخص أن يقوم بها بكل سهولة، وفيما يلي عرض لهذه الخطوات بشئ من التفصيل:

أولا عليك الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة الخارجية السعودية .

بعدها سيتم طلب عدد من البيانات الشخصية الخاصة بك قم بإدخالها جميعاً في الأماكن المخصصة لكل منها.

قم بالضغط على خدمة طلب زيارة عائلية وادخل البيانات المطلوبة بعد ذلك.

بعدها يظهر أمامك زر مدون عليك عرض، قم بالضغط عليه لتتمكن من عرض البيانات الخاصة بكلب الزيارة ومن ثم تتأكد بأنها صحيحة تماماً.

اضغط التالي واتبع الخطوات المعلنة أمامك لتتمكن من استكمال الطلب.

انتظر قليلا سيتم كتابة كلمة تم ونتحقق من أنك قد أنهيت كلب للزيارة خاصتك بشكل كامل.

شروط طلب الزيارة العائلية في السُّعُودية 2022

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المقيم داخلة المملكة ليتمكن من الحصول على طلب زيارة عائلية بكل سهولة، وفيما عرض لهذه الشروط: