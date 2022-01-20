يقدم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز فهد العديد من المساعدات إلى المواطنين في السعودية والأسر الفقيرة والأشد احتياجاً وذلك من أجل تقديم المساعدة والإعانة على ظروف الحياة وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي من رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى في المملكة العربية السعودية والمؤسسات الخيرية، من الجدير بالذكر أن وزارة التنمية البشرية تساهم في تقديم الدعم بشكل كبير إلى الفقراء والمحتاجين ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في طالب الدعم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات طلب الدعم من مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد وطرق التواصل مع المؤسسة.

طريقة طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز

في البداية يجب كتابة طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد.

يجب أن نقدم الطلب إلى سمو الأمير عبد العزيز فهد تحيه طيبه وبعد.

كتابة الحالة المادية للشخص والالتزامات الخاصة بالإشارة والاحتجاجات التي يطلبها.

كتابة كافة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد

من خلال رقم الهاتف 485232658966 من داخل المملكة العربية السعودية، 920030003 من خارج المملكة العربية السعودية.

عن طريق خدمة الواتساب من خلال الرقم 8004000000.

كما يمكن التواصل من خلال العنوان الخاص بالمؤسسة

38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طرق التواصل مع مؤسسة الملك فهد الخيرية إلكترونيا