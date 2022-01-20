وفرت الخطوط السعودية خدمة تعديل حجز الخطوط الجوية والرحلات من خلال موقع الخطوط السعودية العربية حيث أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تسهل على المواطنين أداء مهامهم ومنها خدمة إجراء التعديلات على حجز الرحلات الجوية وتعديل موعدها حيث يمكن ترقية درجة السفر وتحديد المقعد وتعديل تاريخ الرحلة وكذلك مسار الرحلة أو حتى طلب حجوزات فندقية أو باقات wi-Fi أو الأمتعة الإضافية، ومن الجدير باب ذكر أن الخطوط الجوية السعودية واحدة من أهم الخطوط الجوية في منطقة الشرق الأوسط ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات حجز وإلغاء الرحلات الجوية مع الخطوط السعودية.

طرق حجز الرحلات الجوية مع الخطوط السعودية

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحجز والتخطيط والسفر ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: https://www.saudia.com/travel-with-saudia/book-with-us/reservation-services?sv_lang=ar

الاتصال بخدمات الحجز السعودية.

الاتصال بمكتب الاستعلامات السياحية.

التوجه إلى مكاتب السفر السعودية (CTO).

يجب توافر المعلومات التالية عند الحجز:

مكان الرحلة.

موعد السفر.

الدرجات العلمية التالية مطلوبة: الضيافة، أو العمل، أو أولاً.

المرافقين أسمائهم وجنسياتهم.

رقم الهاتف ومحل الإقامة.

طرق إلغاء حجز الرحلات الجوية مع الخطوط السعودية